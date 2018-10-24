۱۲۰ نفر در موکب لواسان به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند

علی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خدمات و اقدامات این شهرداری برای موکبی که در کربلا به مناسب اربعین حسینی تدارک دیده شده است، اظهار داشت: از ابتدای پروژه اعزام خادمین به زائرین کربلا از شهرداری لواسان مقرر شد ۱۰۰تا ۱۲۰ نفر به کربلا برای خدمت رسانی اعزام شوند.

حیدریان در ادامه با بیان اینکه خادمین اعزام شده ۱۰ روز در کربلا حضور دارند و برای هر وعده غذایی تلاش داریم از ۳ تا ۴ هزار نفر پذیرایی صورت بگیرد افزود: محلی که به این منطقه برای اسکان تخصیص داده شده کنار صحن جدیدی قرار دارد.

شهردار لواسان با اعلام این خبر که اتوبوس های تجهیزات و خادمین به سمت کربلا حرکت کرده اند و کاظمین و سامرا و نجف را زیارت کرده اند و هم اکنون در کربلا حضور دارند بیان داشت: از مجموع خدام ۱۰ تا ۱۲ نفر نیز از قبل با هواپیما اعزام شده اند و محل اسکان را تحویل گرفته اند و با توجه به اینکه اربعین روز ۸ آبان است علی القاعده مردم برای ۳ روز پس از اربعین نیز در انجا حضور دارند که در این ایام نیز پخت و خدمت رسانی به زوار را خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برپایی مراسم های مختلف در کربلا گفت: با برنامه ریزی های انجام شده مراسمات مذهبی در انجا برگزار خواهد شد و امکانات نیز ارسال شده و با مداحان نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته است و همه کارگران و خدام با عشق اعزام شده اند و امکانات و تجهیزات کامل با تلاش یک ماهه ارسال شده است.

حیدریان با بیان اینکه آخرین تریلی حاوی تجهیزات و مواد غذایی دیروز صبح اعزام شده و برنامه های خیلی خوبی برای این ایام برنامه ریزی شده است افزود: اعتقاد ما بر این است که مراسم اربعین حسینی باید با شکوه و عظمت تمام برگزار شود و این سفر معنوی فرصت بسیار خوبی است که در مکان وقوع جنگ و واقعه عاشورا حضور داشته باشیم و همه افرادی که برای خدمت به زائرین اربعین اعزام می شوند با عشق و حب به اهل بیت این سفر را آغاز می کنند و باید بدانیم که مراسم اربعین یک مراسم ملی و قدرت نمایی شیعه در دنیا محسوب می شود و علت این تاکیدات بر خوب برگزار شدن مراسم این موضوع است و انشااله بتوانیم خادم خوبی برای برگزاری این مراسم باشیم.

وی در خصوص هزینه هایی که از سوی شهرداری لواسان برای برپایی این مراسم صورت گرفته است گفت: کل هزینه هایی که برای برپایی این مراسم باشکوه توسط شهرداری شده است مبلغ ۵۰۰تا ۶۰۰ میلیون تومان است و همه کسانی که اعزام شده اند ۱۰ نفر اشپز هستند و تعداد دیگری از شهرداری و تعدادی از افراد و خیرین نیز اجناسی مثل یخچال اب معدنی و ماشین و اقلام دیگر برای این مراسم مذهبی هدیه کرده اند.