امضای اولین تفاهم نامه سرمایه گذاری درحوزه ICT

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس ۲۰۱۸، با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تفاهم نامه ای با موضوع سرمایه گذاری در حوزه ICT بین مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش (تله کیش) و مدیرعامل شرکت سرمایه گذار بهپرداز جهان امضا شد.

محسن بهداری گفت: بر اساس این تفاهم نامه شرکت سرمایه گذار بهپرداز جهان طی دوهفته آینده مبلغ ۴ میلیاردتومان برای توسعه بخش خدمات مشترکان سازمانی همراه اول شامل سیستمهای B۲B, B۲B ECARE,BILLING در شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش (تله کیش) سرمایه گذاری می کند.

مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش (تله کیش) افزود: در پی این تفاهم نامه پس از انجام مرحله سرمایه گذاری شرکت تله کیش می تواند با انجام عملیات اجرایی در مدت دو ماه به هفت هزار شرکت فعال در جزیره کیش خدماتی مانند ارتباطات یکپارچه سازمانی، اینترنت پرسرعت، اینترنت اشیاء، خدمات مالی وپرداخت و تبلیغات موبایلی ارائه کند.

شرکت تله کیش قدیمی ترین اپراتور تلفن همراه کشور است و با تاکید دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در یکسال گذشته اقدامات گسترده ای در جهت توسعه شبکه ارتباطی و تکمیل زیر ساخت های این حوزه برای خدمات دهی به کیش و کشور انجام داده است.

نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۱۸ تا سوم آبان ماه در جزیره کیش ادامه دارد.