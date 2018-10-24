اجلاس جهانی گردشگری فرصتی استثنایی برای همدان و کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: استان همدان با ظرفیت های خوب به لحاظ گردشگری به ویژه ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی با ۱۸۰۰ اثر تاریخی میتواند ظرفیت خوبی برای جذب گردشگران داشته باشد.
وی تصریح کرد: اجلاس جهانی گردشگری در شرایطی برگزار میشود که فشارهای خارجی و تحریمها بر کشور اعمال شده و این اجلاس از بعد سیاسی برای کشور مهم است و هم به لحاظ استانی و فرااستانی میتواند بازخورد خوبی داشته باشد.
تعالی با اشاره به اینکه برگزاری اجلاس جهانی گردشگری میتواند جدای از آثار فرهنگی آثار سیاسی داشته باشد، یادآور شد: در شرایطی که آمریکا از حیث سیاسی و اقتصادی به کشور ما فشار وارد میکند برگزاری اجلاسی در این حد هم به نفع کشور و هم به نفع استان است.
فرماندار همدان خاطرنشان کرد: اجلاس جهانی گردشگری برای معرفی کشور و استان هم بهترین موقعیت و شرایط را برای ما فراهم میکند بهطوریکه در زمانیکه نمایندگان کشورها حضور پیدا میکنند بتوانیم ظرفیتها را معرفی کنیم.
وی افزود: اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری که در همدان برای حضور در اجلاس حضور پیدا میکنند میتوانند نقش مهمی در معرفی استان و به دنبال آن حضور گردشگران خارجی دیگر را داشته باشند.
وی با بیان اینکه همواره این گلایه وجود داشت که چرا همدان مقصد گردشگری نیست، عنوان کرد: علت این موضوع این است که تا کنون موقعیت هایی را ایجاد نکردیم که گردشگران با ظرفیت همدان آشنا شوند.
تعالی خاطرنشان کرد: این اجلاس موقعیت استثنایی رای استان است تا بتوانیم با برنامه های انجام شده در آینده از حیث جذب گردشگران خارجی موفقیتهای خوبی داشته باشیم.
فرماندار همدان با تأکید براینکه صنعت توریسم دومین صنعت از حیث درآمد است، افزود: در این اجلاس میتوانیم با حضور گردشگران در بحث سرمایهگذاریها و صنعت توریسم را تقویت کنیم.
نظر شما