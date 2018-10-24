همکاری دانشگاه آزاد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با هدف استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی و فرهنگی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم نامه با هدف حفاظت و بهره برداری از آثار و ارزش های دفاع مقدس و ثبت حماسه ها در شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی و جلوگیری از نابودی و تحریف و یا به فراموشی سپرده شدن میراث خون ایثارگران اسلام و دستاوردهای دفاع مقدس منعقد شد.

اهداف این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی و فرهنگی طرفین، توسعه همکاری های فی ما بین، برطرف کردن نیازهای متقابل براساس اهداف و وظایف مندرج در مرکز نشر و ترویج علوم و معارف دفاع مقدس دانشگاه است.

همکاری و تعامل در تقویت کمی و کیفی اسناد مربوط به دفاع مقدس، مشارکت و حمایت مادی و معنوی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و پژوهش های علمی تخصصی مرتبط با علوم و معارف دفاع مقدس، برگزاری همایش ملی و جشنواره های سالانه آثار پژوهشی برتر دفاع مقدس، ایجاد یادمان شهدا در دانشگاه ها، همکاری جهت استفاده از ظرفیت کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی، مشارکت در برگزاری بهینه درس آشنایی با دفاع مقدس و... محورهای این تفاهم نامه را تشکیل می دهد.