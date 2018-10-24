به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه گفت: کشورش عزم خود را جزم کرده تا به آنهایی که مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی هستند، مجال فرار از عدالت را ندهد.

وی همچنین گفت: ترکیه هر شواهد جدیدی را که در جریان تحقیق پیرامون این قتل به دست آورد، به گونه‌ای شفاف به اشتراک خواهد گذاشت.

اردوغان افزود: اجازه نخواهیم داد روی این قتل سرپوش گذاشته شود و مسببین از آنکه دستور داد تا آنها که اجرا کردند، راهی برای گریز از عدالت ندارند.

به گفته اردوغان، برخی از بابت به اشتراک گذاشتن شواهد قتل از جانب وی در سخنرانی که دیروز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه داشت، ابراز ناراحتی کرده‌اند.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اردوغان در سخنرانی دیروز خود مواضع سختی علیه ریاض اتخاذ کرده و مدعی شد تا وقتی که همه شواهد را در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند با اردوغان در ارزیابی که از قتل خاشقجی ارائه داده است، همراهی کند.

اردوغان در اظهارات روز گذشته خود بی‌آنکه اشاره‌ای به نقش بن سلمان در ماجرای خاشقجی کند، گفت که قتل روزنامه‌نگار سعودی با برنامه‌ریزی انجام شده است- اظهارنظری که به اندازه کافی روایت ریاض را به چالش می‌کشد.

وی در این باره گفت: عربستانی ها مدعی هستند که خاشقجی در یک درگیری کشته شده است. یک روز قبل از کشته شدن خاشقجی یک تیم سه نفره، عربستانی جنگلی در استانبول را مورد شناسایی قرار داده اند. این قتل یک موضوع بین المللی است. تحقیقات نشان می دهد که خاشقجی قربانی یک قتل وحشتناک شده است و این سبعیت نباید پوشانده شود. اینکه عربستانی ها قتل خاشقجی را تائید کرده اند قابل توجه است. افرادی که در این قتل دخیل بوده اند باید محاکمه شوند. شما (سعودی‌ها) متعهد هستید که این همکار محلی را معرفی کنید. تا زمانی که این موضوعات روشن نشده باشد، این پرونده پایان نخواهد یافت. فکرش را هم نکنید. ما انتظار داریم که طرف سعودی در جریان تحقیقات به ما کمک کند.

رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: عربستان باید به تمام پرسش ها پاسخ بگوید. اینکه چرا یک تیم ۱۵ نفره به ترکیه اعزام شده است؟ چه کسی دستور این قتل را داده؟ چرا کنسولگری بلافاصله درهای خود را برای تحقیقات باز نکرد؟ چرا این همه تناقض در گفته های عربستانی ها بود؟ عامل اصلی مفقود شدن جسد خاشقجی کیست و جسد کجا است؟ سعودی های باید به همه این سوال ها پاسخ بدهند.