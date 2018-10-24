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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

فرماندار بجستان عنوان کرد؛

سقوط دو شیء ناشناس در کویر بجستان/انتشار اولین تصاویر

سقوط دو شیء ناشناس در کویر بجستان/انتشار اولین تصاویر

بجستان- فرماندار بجستان گفت:صبح چهارشنبه دو شیء ناشناس در کویر روستای فخرآباد بجستان سقوط کرده است که هم اکنون این اشیاء در دست بررسی است.

حسین ابراهیمی کردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حدود ساعت ۹:۵۰ دقیقه صبح امروز چهارشنبه در دو نقطه شرق و غرب کویر روستای فخرآباد و سردق از توابع بجستان، دو شیء ناشناس با زمین برخورد کرد.

وی افزود:پس از تماس مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی نیز به سرعت خود را به محل حادثه رسانده و هم اکنون این اشیاء توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بجستان در دست بررسی است.

فرماندار بجستان ادامه داد: این اشیاء نه انفجاری داشته که موجب تخریب زمین شود و نه قطعات قابل شناسایی بوده است همچنین در اثر برخورد این اشیاء آسیب جانی رخ نداده است. 

کردیانی  تصریح کرد: گروهی نیز از مشهد به منطقه اعزام شده اند تا بررسی های بیشتر انجام شود. اشیاء جمع‌آوری شده و منطقه در اختیار نیروی انتظامی است.

کد مطلب 4440333

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اینها قطعات فولر موشک هستند که از آن برای کاهش وزن پس از اتمام سوخت جدا می شوند، قطعا موشک شلیک شده

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