سقوط دو شیء ناشناس در کویر بجستان/انتشار اولین تصاویر

حسین ابراهیمی کردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:حدود ساعت ۹:۵۰ دقیقه صبح امروز چهارشنبه در دو نقطه شرق و غرب کویر روستای فخرآباد و سردق از توابع بجستان، دو شیء ناشناس با زمین برخورد کرد.

وی افزود:پس از تماس مردم، نیروهای امنیتی و انتظامی نیز به سرعت خود را به محل حادثه رسانده و هم اکنون این اشیاء توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی بجستان در دست بررسی است.

فرماندار بجستان ادامه داد: این اشیاء نه انفجاری داشته که موجب تخریب زمین شود و نه قطعات قابل شناسایی بوده است همچنین در اثر برخورد این اشیاء آسیب جانی رخ نداده است.

کردیانی تصریح کرد: گروهی نیز از مشهد به منطقه اعزام شده اند تا بررسی های بیشتر انجام شود. اشیاء جمع‌آوری شده و منطقه در اختیار نیروی انتظامی است.