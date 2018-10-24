به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین صادقی با گلایه از برخی کسانی که می خواهند از حقوق زنان دفاع کنند ولی راه مناسبی انتخاب نمی کنند گفت: برخی افراد با حکم خدا مقابله می کنند یا با شیوه های نامناسب وارد این میدان می شوند، در حالیکه می توان راه منطقی و شرعی در پیش گرفت.

وی با بیان دو عارضه شرعی و اخلاقی گفت: دیدن بدن برهنه جنس مخالف برای نامحرم جایز نیست، این حکم شرعی است، اما ممکن است با وجود فاصله زیاد جایگاه تماشاچیان در برخی موارد، صدق نظر به بدن نامحرم نباشد، این یک بحث فنی و مصداقی است و می توان برای تشریح موضوع با فقها و مراجع محترم صحبت کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه به عارضه دوم در بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها اشاره کرد و افزود: حفظ حرمت بانوان ضروری است اما جو حاکم بر ورزشگاه ممکن است غیراخلاقی باشد و حضور یک بانوی مسلمان در چنین فضایی که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست.

صادقی، راهکار حضور بانوان در ورزشگاه ها را مدیریت و ایجاد فضای سالم عنوان کرد و گفت: راه حل حضور آزادانه بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی، جنگیدن با حکم خدا نیست، بلکه از مدیران دستگاه ها باید خواست با مدیریت صحیح، زمینه این حضور را فراهم کنند که منع شرعی و اخلاقی وجود نداشته باشد البته تیم های ورزشی، طرفداران آنها و عموم مردم هم در زمینه سازی حضور محترمانه بانوان نقش دارند.

وی به کسب افتخارات ورزشی بانوان اشاره کرد و گفت: طبق قوانین ورزشی، بدن در برخی رشته ها برهنگی داشت که فعالیت بانوان در این رشته ها محدود بود اما با تلاش و پیگیری مسئولین، لباس های محجوبی طراحی شد و رسمیت یافت. در حال حاضر بانوان در رشته های مختلف ورزشی شرکت می کنند و مدال می گیرند که بسیار پرافتخار است.

صادقی گفت: نباید عالمانه زمینه گناه را فراهم کرد. مسئولین باید زمینه استفاده مطلوب و بهره مندی زنان از ورزشگاه ها را بدون ایجاد گناه فراهم کرده و به جای عمل به وظیفه خود، به موازین دینی و مراجع دینی حمله نکنند.

وی گفت: برخی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها استدلال سخیفی می آورند که نه تنها سودی ندارد، بلکه به زیان حضور بانوان تمام می شود از جمله می گویند چون در جاهای دیگر گناهان بزرگتری جریان دارد، پس در اینجا مانعی ندارد یا اینکه می گویند چون صدا و سیما این مسابقات را پخش می کند، پس دیدن در ورزشگاه نیز اشکال ندارد. این افراد توجه ندارند که نه وجود گناه در جای دیگر مجوز گناه در اینجاست و نه صدا و سیما حکم حضور در ورزشگاه را دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد سیاسی به حضور زنان در ورزشگاه به زیان فضای عمومی جامعه است. بانوان بخش مهمی از جامعه هستند و نیاز به تفریح و سرگرمی دارند؛ لذا شرکت در فعالیت ها و محافل ورزشی باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد و راه حضور مشروع آنان را در ورزشگاه ها بیابند و در این زمینه بن بست وجود ندارد.