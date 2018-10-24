پیش نویس سند تحول علوم انسانی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۷۴ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. در این جلسه گزارشی توسط شورای تحول و ارتقای علوم انسانی پیرامون پیش نویس سند تحول علوم انسانی ارائه شد.

در این گزارش تأکید شد علوم انسانی به عنوان نرم افزار مدیریت جامعه بایستی در حل معضلات جامعه راهگشا باشد اما علی‌رغم تدریس و فعالیت فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف علوم انسانی در کشور این هدف محقق نشده است.

به همین منظور کارگروهی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی جهت بررسی مبانی و ارائه راهکارهای تحول و کارآمدسازی رشته های علوم انسانی آغاز به کار کرد که پس از جلسات متعدد اقدام به تدوین پیش نویس سند تحول علوم انسانی کرد.

در این گزارش همچنین با اشاره به بررسی آسیب‎های موجود در علوم انسانی در حوزه محتوا، عوامل انسانی، ساختارها و فرهنگ سازی عنوان شد مقوله روزآمدسازی علوم انسانی و کارآمدی آن هم مورد توجه بوده است.