پرداخت ۳۱ میلیارد ریال به بازماندگان متوفیان زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در آیین یادبود درگذشتگان زلزله سال گذشته سرپل ذهاب که با حضور خانواده های زلزله زده و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: در مدت زمان ۸ ماهه ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته وتعمیر ۵۲ هزار واحد تعمیری به اتمام رسیده است که اقدامی بی نظیر است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی بر فرصت سازی در جریان زلزله تاکید داشتند، افزود: در جریان این زلزله در زمینه امداد و نجات هم در نوع خود بی نظیر بود و رکود زدیم.

استاندار کرمانشاه گفت: ۵۰ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال در قالب کمک بلاعوض و اعتبارات عمرانی و تسهیلات کم بهره به این مناطق اختصاص یافته است.

وی با انتقاد از تعلل جمعیت هلال احمر در پرداخت ۵۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض به خانواده های متوفی بیان کرد: ۸۰ درصد این کمکها پرداخت نشده است و این امر قابل قبول نیست و باید ظرف مدت یک ۳۱ میلیارد ریال باقی مانده به حساب متوفیان پرداخت شود .

بازوند با انتقاد از پرداخت نشدن هدیه رئیس جمهوری به دانش آموزان مناطق زلزله زده از سوی آموزش و پرورش گفت: باید کل مبلغ ۳۷ میلیارد ریال کمک اهدایی تا روز ۱۳ آبان و روز دانش آموز به دانش‌آموزان اهدا شود.

وی خطاب به زلزله زدگان سرپل ذهاب بیان کرد: تا آخرین زمان بازسازی خانه دار شدنتان در کنار شما خواهیم بود و به دنبال حل مشکلاتتان هستیم و در زمینه تامین مصالح ساختمانی هم نباید نگرانی داشته باشید.