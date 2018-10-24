رعایت قانون سه جانبه گرایی شرط رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مسئولیت بسیار خطیر در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که از مهمترین وزارتخانه های کشور مسحوب می شود.

وی بیان داشت: موضوع اقتصاد ما گره خورده به حرکت اقتصادی زیر مجموعه نهادها است، یکی از این نهادها وابسته به وزارت تعاون است.

پورابراهیمی افزود: برخلاف آنچه تصور می‌شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها فعالیت اجتماعی نیست، موتور کار این وزارتخانه، در حوزه اقتصادی است.

وی با اشاره به جایگاه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با صندوق‌ ها گفت: وزیر تعاونی از مجلس رای اعتماد می گیرد که سه جانبه گرایی را قبول داشته باشد که وزرای قبلی این مسئله را رعایت نکردند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دولت ها به دلیل عدم رعایت همین اصل که می توانست به آنها مصونیت بدهد، سازمان هایی مانند تامین اجتماعی به حیات خلوت دولت ها تبدیل شد، کما اینکه اکنون هم چنین است و این مسئله را با عدد و ارقام می توانیم عنوان کنیم.

وی گفت: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی و دیگر مجموعه ها هم این مسئله را عنوان می کنند، فردی که یک روز در حوزه صنعت نفت و گاز نبوده اما مدیرعامل پتروشیمی شده است.

پورابراهیمی عنوان کرد: بیش از 50 درصد جمعیت ایران زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند، یعنی حجم تبادلات مالی به اندازه پنج برابر دولت است، این وزارتخانه باید منابع را سرمایه گذاری اقتصادی کند، اما مشکل این است که پول های کارگر و کارفرما، توسط دولت اداره می شود و خودشان هیچ نقشی در صندوق ندارند.

وی تصریح کرد: هر دوره ای دولت ها تمام شده، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی داده شده، خروجی آن فساد بوده است.

پوربراهیمی گفت: اگر سه جانبه گرایی را اعتقاد دارید، ما در خدمت شما هستیم در غیر این صورت از الان تکلیف را مشخص کنید و با هیچ کس روی منافع ملی تعارف نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نگرانی دیگر ما از وضعیت عبور صندوق های بیمه ای از نقطه سر به سر است.