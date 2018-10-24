محمدرضا جعفری خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته یزدی‌ها ۲۵ موکب در شهرهای مختلف عراق برای میزبانی از زائران اربعین برپا کردند که امسال به دلیل پیش‌بینی حضور بیشتر و پرشورتر زائران اربعین در این اجتماع بزرگ، تعداد موکب‌ها به ۳۳ مورد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در این موکب‌ها روزانه امکان اسکان و پذیرایی از ۲۴ هزار زائر وجود دارد و امکانات لازم نیز به همین منظور مهیا شده است.

جعفری خرمی خاطرنشان کرد: ۲۷ موکب در شهر کربلا، یک موکب در نجف، دو موکب در کاظمین، دو موکب در مسیر نجف به کربلا و یک موکب نیز در مرز چذابه دایر شده است.

وی با اشاره به اینکه این موکب‌ها فعالیت خود را از چند روز پیش آغاز کرده اند، یادآور شد: موکب‌ها تا ۱۳ آبان‌ماه مصادف با ۲۵ صفر، برپا هستند و به زائران اربعین خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد عنوان کرد: برخی از موکب‌ها تنها برای پذیرایی و برخی موکب‌ها نیز برای اسکان زائران تدارک دیده شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، امکان پذیرایی روزانه ۱۵ هزار نفر در کربلا، پنج هزار نفر در مرز چذابه، ۳ هزار نفر در کاظمین و هزار نفر در نجف توسط این موکب‌ها فراهم شده است.

جعفری خرمی خاطرنشان کرد: مرز تعیین شده برای ورود خروج یزدی‌ها، مرز چذابه اعلام شده بر همین اساس در مرز نیز موکب‌ها فعال هستند.

وی یادآور شد: یزدی‌ها پارسال افزون بر ۲۵ میلیارد ریال برای تأمین غذا و اسکان زائران کمک کردند و امسال نیز می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب ۱۰۴۰۴۷۰۷۰۰۰۷ بانک ملی شعبه بازار یزد واریز کرده و کمک‌های غیرنقدی خود را به دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات در حسینیه آقا تحویل دهند.