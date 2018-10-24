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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

رئیس شورای فرهنگ عمومی بشاگرد:

ضعف فرهنگ عمومی در جامعه سبب بوجود آمدن مشکلات می شود

ضعف فرهنگ عمومی در جامعه سبب بوجود آمدن مشکلات می شود

بشاگرد - رئیس شورای فرهنگ عمومی بشاگرد گفت: عدم رعایت اصول و ضعف در فرهنگ عمومی یک کشور سبب به وجود آمدن مشکلات در جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بهروزه ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به اینکه مردم شرکت خود را باید در برنامه های فرهنگی
و مذهبی بیشتر کنند، گفت: مردم جامعه باید باشرکت در برنامه های فرهنگی که برای جامعه عمومیت دارد حضوری فعال داشته باشند.

بهروزه بیان داشت: متولیان انجام کارهای فرهنگی می توانند با محوریت قرار دادن برنامه های خود به صورت گفتمان و ارائه آنها به مردم ، مردم را ازحق الناس آگاه سازند و با باور سازی در جامعه  آنها را از حقوق روزمره خود و مشکلات بر سر راه  مطلع کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بشاگرد با بیان اینکه فرهنگ عمومی اصلی ترین و اساسی ترین مسائل مهم در کشور و یک منطقه محسوب می شود گفت: اگر فرهنگ عمومی یک کشور و یا یک منطقه ضعیف باشد سبب بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که اجتماع آن منطقه را با خطر مواجه می کند.

امام جمعه بشاگرد عنوان کرد:مشکلات یک منطقه هرگز با به وجود نیامدن فرهنگ ایثار حل شدنی نیست وباید برای حل آنها همه به یکدیگر کمک کرد.

بهروزه استفاده از برنامه ها فضای مجازی داخلی و همچنین استفاده از کالای ایرانی را برای ارتقاء وتبلیغ  فرهنگ عمومی جامعه بی تاثیر ندانست و تصریح کرد: با بالابردن کفیت، استفاده از برنامه های مجازی داخلی همانند سایر کالاهای ایرانی و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بیشتر شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بشاگرد حمایت از کالا ومحصول داخلی را  مهم عنوان کرد گفت: در شهرستان بشاگرد سیرسرخ وخرمای مرغوب این منطقه را می توان به عنوان یک کالای داخلی و دارای برند معرفی کرد که با حمایت از تولید کنندگان آنها شغل ایجاد می شود.

احمد محمودی فرماندار شهرستان بشاگرد در این جلسه  فرهنگ عمومی را مقوله ای بسیار گسترده و فراگیر در کشور دانست و گفت: در کشور جمهوری اسلامی ایران که کشوری منسجم و نظام یافته از اهداف، ارزشها و عقاید و باورهای مردمی است این فرهنگ متعلق به یک جامعه و یا یک ملت است.

محمودی بیان داشت: فرهنگ عمومی در واقع سنگ بنای فرهنگ هرجامعه ای بوده و زیر بنای همه فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می شود که شناسایی
باورهای غلط در هر جامعه و جایگزینی آنها کمک شایانی به رشد فرهنگ عمومی می کند.

فرماندار بشاگرد با اشاره به منویات مقام معظم رهبری بر استفاده از کالای داخلی گفت: ما مسئولان باید با تلاش مضاعف و فراهم کردن زیرساختها از کالای داخلی کشور با روش تبلیغات از شبکه های مجازی داخلی و بیلبوردها نهایت استفاده را کرده واز کالای ایرانی حمایت کنیم.

خلیل نوری پور رئیس قرهنگ وارشاد بشاگرد گفت: باید به باورها و عقاید مردم که جزء فرهنگ یک منطقه است احترام گذاشت و سعی شود باورهای غلط را از عقاید مردم دور وحذف کنیم.

نوری پور با توجه به تاکید های زیاد مسئولان نظام از ستفاده و حمایت از کالای داخلی گفت:حمایت از کالای ایرانی باید در فضای مجازی گسترده و همه گیر باشد تا فرهنگ استفاده از آن نهادینه شود.

کد مطلب 4440356

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