۷۰۰ ناشر برای شرکت در سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد علی انصاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان با اشاره به اینکه نشر کتاب یکی از اصلی ترین حوزه های فرهنگی است، اظهار کرد: کتاب در بالا بردن معلومات هر جامعه اصلی ترین ابزار در حوزه فرهنگی است و با توجه به قدمتی که دارد هرچه از عمر کتاب بگذرد با وجود رقبای زیادی که دارد بر ارزش آن افزوده می شود.

وی ادامه داد: کتاب و کتاب خوانی از راهکارهای توسعه فرهنگ محسوب می شود و برگزاری نمایشگاه بهترین روش برای ارائه کتاب به علاقه مندان است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه آخرین بار در سال ۹۴ نمایشگاه کتاب در اصفهان برگزار شده است، گفت: از سال گذشته با همکاری وزارت ارشاد تلاش کردیم تا نمایشگاه کتاب در استان اصفهان برگزار شود و سرانجام از ۹ تا ۱۵ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان، سیزدهمین نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.

بخش خصوصی برگزار کننده سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

وی از واگذاری نمایشگاه به بخش خصوصی خبر داد و افزود:‌ شرکت تعاونی ناشران استان اصفهان برگزاری این دوره از نمایشگاه را بر عهده دارد و اداره فرهنگ و ارشاد تنها در سیاست های کلی همکاری داشته است.

انصاری با اشاره به اینکه ۷۰۰ ناشر برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند، ادامه داد: با توجه به اینکه محل دائمی نمایشگاه های استان اصفهان تنها ظرفیت ۵۰۰ ناشر را دارد اولویت را با ناشران استان اصفهان قرار داده ایم.

وی افزود: چهار سالن به مساحت چهار هزار متر مربع برای برگزاری این نمایشکاه در نظر گرفته شده است که پیش بینی می شود ۴۰ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ارتباط با نحوه توزیع بن های خرید کتاب گفت:‌ فروش بن های ۲۰ درصد تخفیف از ۲۹ مهرماه آغاز شده و تا پنجم آبان ادامه خواهد داشت، همچنین این بن ها در بین دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: در حاشیه برگزاری نمایشگاه مسابقاتی هم در نظر گرفته شده و از آنجایی که ایام برگزاری نمایشگاه با اربعین حسینی همراه شده است سعی کرده ایم حرمت این روز عزیز حفظ شود.

برگزاری نمایشگاه کتاب در ماه کتاب و کتابخوانی

انصاری برگزاری نمایشگاه در آبان ماه را بهترین زمان برای برگزاری نمایشگاه دانست و افزود: در آبان ماه، روز کتاب و کتابخوانی را داریم و مناسبت خوبی است تا نمایشگاه کتاب نیز در این ماه برگزار شود و علاوه بر این در آبان ماه هوا از نظر فصلی مساعدتر است و از طرفی دانش آموزان در آبان ماه بیشتر می توانند برای خرید و تهیه کتاب وقت بگذارند.

وی در ارتباط با غرفه کتاب های بین المللی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی ارز، ناشران بین الملل در وضعیت خوبی قرار ندارند اما به صورت محدود تعدادی از ناشران در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان حضور دارند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: عموم مردم می توانند از ۱۰ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا هشت شب از سیزدهمین نمایشگاه کتاب بازدید داشته باشند و در صورت استقبال مردم ساعات بازدید افزایش خواهد یافت.