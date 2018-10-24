تصادف خودروی سواری با کامیون ۵ کشته و زخمی درپی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه در محور هشترود تبریز حوالی سلوک هشترود اتفاق افتاد و یک دستگاه پژو پارس با یک دستگاه کامیون برخورد کرد که نیروهای ۱۱۵ اورژانس پایگاه های سلوک، قویونقشلاقی و قره بابا به محل اعزام شدند .

متاسفانه مرد ۲۳ ساله افغانی در اولین لحظه تصادف جان باخته و مرد افغانی ۲۴ ساله دیگر نیزحین انتقال به بیمارستان شهریار بستان آباد فوت کرد .

سه نفر از مصدومان این حادثه نیز توسط نیروهای ۱۱۵ قویونقشلاقی و سلوک به بیمارستان امام حسین(ع) هشترود انتقال داده شده و تحت درمان قرار گرفتند. شایان ذکر است تمامی مصدومان و کشته ها از سرنشینان پژو پارس بودند.