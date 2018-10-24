۷۰۰ دانش آموز اردستانی آموزش اطفاء حریق را فرا گرفتند

حسین یزدانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهروندان سعی کنند با رعایت اصول ایمنی از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنند.

وی افزود: آتش نشانی اردستان با توجه به کمبود نیرو و امکانات نمی تواند جوابگوی اردستانی باشد که از گستردگی زیادی برخوردار است.

مسئول آتش نشانی اردستان گفت: آتش نشانی اردستان توانسته به منظور آشنایی دانش آموزان اردستانی با نحوه اطفاء حریق با برگزاری کلاس های آموزشی ۷۰۰ دانش آموز را آموزش دهد.

وی تاکید کرد: این واحد آتش نشانی در یکسال گذشته توانسته ۲۰۰ مورد آتش‌سوزی را در کنار ۷۰ مورد تصادف در حوزه خدماتی و ۱۱۰ مورد تصادف خارج از حوزه خدماتی خود را پوشش دهد.

یزدانیان با بیان اینکه آتش‌نشانی اردستان دارای دو دستگاه خودرو، یک خودروی پیشرو، یک خودروی پشتیبان و شش نفر نیروی انسانی است تصریح کرد: آتش نشانی اردستان به استانداردها نزدیک نیست و ایستگاه‌های ما با کمبود نیرو مواجه است.

مسئول آتش نشانی اردستان یادآوری کرد: آتش نشانی اردستان ضمن آموزش شهروندی و کارکنان دستگاه های دولتی، مهدهای کودک و مدارس توانسته آتش نشانان خود را در کارگاه های آموزش عمومی و تخصصی شرکت دهد.