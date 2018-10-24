انصراف دانشگاه آزاد از لیگ بسکتبال قطعی است/ تغییر برنامه مسابقات

ورژ آبکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نامه کناره گیری دانشگاه آزاد از فصل جدید رقابت های باشگاهی امروز چهارشنبه به فدراسیون ارسال شد، گفت: مسائل مالی و کمبودهای آن مهمترین دلیل کناره گیری دانشگاه آزاد است. ظاهرا مدیران دانشگاه آزاد به خاطر مشکلات مالی نمی توانند از عهده قرارداد بازیکنان این تیم بربیایند و به همین دلیل اعلام کناره گیری کرده اند.

وی ادامه داد: فدراسیون بسکتبال برای حضور تیم ها در مسابقات قوانینی مانند پرداخت ورودیه دارد اما با لحاظ کردن مشکلات مالی که بیشتر تیم ها با آن دست به گریبان هستند، در این زمینه همراهی زیادی می کند و حتی به پرداخت نصفِ آن راضی می شود با این حال شاهد تصمیمات اینچنینی هستیم که در آستانه مسابقات اتخاذ می شود و خیلی ها را به دردسر می اندازد.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه دانشگاه آزاد برای شرکت در مسابقات با ۲۰ بازیکن و مربی و سرپرست قرارداد بسته یا به توافق رسیده بود، یادآور شد: حالا با تصمیمی که برای کناره گیری این تیم از مسابقات اتخاذ شده است، علاوه بر این ۲۰ نفر، ۲۰ خانواده هم با مشکل و دغدغه مواجه شدند.

«فدراسیون بسکتبال با چنین تیم هایی که با وجود اعلام آمادگی و شرکت در قرعه کشی، یکباره کناره گیری می کنند برخوردی نخواهد داشت؟ شاید اگر این تیم ها با جریمه روبرو شوند، کمتر شاهد بی ثباتی بود؟» آبکاریان در پاسخ به این پرسش گفت: این تیم پول ندارد که در مسابقات شرکت کند حالا ما مسئولانش را هم جریمه کنیم؟ ظاهرا گفته اند ما که مقام نمی آوریم، پس چه ضرورتی دارد که با این مشکلات مالی در مسابقات شرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انصراف دانشگاه آزاد از مسابقات قطعی است، خاطرنشان کرد: نامه ای که برای فدراسیون ارسال شده این را نشان می دهد؛ مگر اینکه بازیکنان دانشگاه آزاد کاری انجام دهند و اعتراض رسمی داشته باشند که آنهم باید طی همین امروز و فردا انجام شود. در هر صورت ما از فردا مسابقات را آغاز می کنیم و دیدارها را بر اساس تیم های حاضر در هفته اول پیگیری می کنیم.

آبکاریان همچنین در مورد وضعیت شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: تا به امروز این تیم در مسابقات حضور خواهد داشت. ظاهرا روز گذشته نشستی برگزار شده که در آن حضور شهرداری تبریز در مسابقات ۸ به ۲ رای آورده است. مسئولان مربوطه هم گفته اند که کارها را انجام داده ایم و در مسابقات شرکت خواهیم داشت. در هر صورت طبق قرعه کشی انجام شده، شهرداری تبریز در هفته اول استراحت دارد. بنابراین این تیم فردا دیداری نخواهد داشت.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در بخش پایانی صحبت های خود گفت: به خاطر انصراف دانشگاه آزاد، برنامه مسابقات تغییر خواهد کرد. نهایتا تا یکشنبه هفته آینده برنامه جدید را اعلام می کنیم. فعلا دیدارهای هفته اول بر اساس برنامه قبلی برگزار خواهد شد.