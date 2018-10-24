به گزارش خبرنگار مهر، هادی درفشی در مراسم معارفه مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین که روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بدلیل وسعت سرزمینی و تعدد روستاها اجرای طرح های مسکن روستایی و طرح هادی زمان زیادی می خواهد.

وی افزود: سالانه ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بنیاد است که برای ۳۶ هزار روستا باید هزینه شود.

درفشی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده باید سالانه حدود ۲۰۰ هزار واحد روستایی نوسازی شود که ۵ هزار و ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار روستایی نیاز دارد.

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تصریح کرد: هرچند بیش از ۶۴ هزار روستا در کشور داریم اما مسئولیت ما در ۳۶ هزار روستا تعریف شده که به دلیل پراکندگی خدمت رسانی کمی دشوار است.

روستاها باید معیشت محور شود

وی اظهارداشت: خوشبختانه امروزه در روستاهاشاهد حضور فرزندان تحصیل کرده روستاییان هستیم و باید از ظرفیتهای مولد روستایی بیشتر استفاده کنیم تا اشتغال جوانان محقق شود تا شاهد مهاجرت نباشیم.

درفشی گفت: موضوع مسکن از سال ۸۴ با حمایت دولت کلید خورد و سالی ۲۰۰ هزار واحد نوسازی می شود که تاکنون دو میلیون واحد در حال نوسازی است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ساخته شده و ۳۰۰ هزار واحد در حال تکمیل است.

وی بیان کرد: هدف ما ضمن تحکیم مناسبات زیستی مردم و نوسازی بافتهای قدیمی کمک به معیشت محور شدن روستائیان است زیرا اگر معیشت روستا تامین نشود مهاجرت رخ می دهد و هزینه های زیربنایی انجام شده نتیجه بخش نخواهد بود.

درفشی گفت: اگر بازگشت به روستا همراه با انگیزه معیشت نباشد موفق نخواهیم شد لذا فضاهای روستایی فرصتی برای بازگشت مهاجران است که باید از آن بخوبی استفاده کنیم.

معاون پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین یادآورشد: قزوین توانمندی های زیادی دارد و با داشتن استعدادهای گردشگری در دل طبیعت و چشم اندازهای طبیعی و روستاهای نمونه گردشگری می تواند با کار مشترک با دهیاران و شوراها و روستاییان به کارهای موثری منجر شود که کاهش مهاجرت نتیجه آن باشد.

وی بیان کرد: در بخش روستایی ۳۶ هزار روستا داریم که در ۹۶ درصد آنها طرح هادی اجرا شده و سالی ۴ هزار واحد طرح هادی اجرا می شود.

درفشی گفت: بازنگری در طرح های هادی ضروری است و سالی ۳ هزار طرح هادی روستایی باید بازنگری شده تا نیازهای واقعی بررسی شود.

وی اضافه کرد: استان قزوین در اجرای طرح هادی بالاتر از استاندارد کشوری است و در این عرصه پیشرو بوده است.

درفشی گفت: در ساخت و ساز و تامین مصالح استاندارد و نیز بازسازی مناطق زلزله زده هم موفق عمل کرده و حدود ۳ هزار و ۶۰۰ واحد در ۲۰۰ روستا برای بازسازی به استان معین قزوین واگذار شد و تا سه ماه آینده بخشی از بازسازی ها تکمیل می شود.

درفشی ضمن تقدیر از خدمات محمد همتیان مدیرکل سابق از انتخاب اصغر گونجی به عنوان مدیری بومی یادکرد و اظهارداشت: اعتقاد داریم اگر مدیران از بدنه خود سازمان باشند بهتر عمل می کنند و انگیزه همکاران هم بیشتر می شود و چون در استان قزوین این ظرفیت بود از مدیران بومی استفاده کردیم.

در این مراسم اصغر گونجی به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین معرفی شد.