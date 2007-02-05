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۱۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

انفجارهای امروز عراق بیش از 70 کشته و زخمی برجا گذاشت

بر اثر وقوع انفجارهایی در شهرهای کرکوک، موصل ، بغداد دست کم 15تن کشته و 59 تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی عراق درباره انفجارهای امروزبغداد گفت : یک دستگاه کامیون بمبگذاری شده درنزدیکی پست ایست و بازرسی پلیس عراق درمنطقه السیدیه منفجرشد که به دنبال آن 8 عراقی کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین به دنبال انفجاریک خودروی بمبگذاری شده درمنطقه النهضه الصناعیه دست کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.

ازکرکوک نیزخبرمی رسد: درحمله افراد مسلح به خودرویی دراین شهر، دست کم دو کارگر کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.

درموصل نیزبه دنبال انفجاربمبمی درمنطقه الزراعه ، معاون استاندار نینوی به همراه سه تن از محافظانش زخمی شد.

از سویی دیگر نیروهای امنیت عراقی، حضور خود را در چند منطقه از ناحیه الرصافه تقویت کردند.

کد مطلب 444042

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