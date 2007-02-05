انفجارهای امروز عراق بیش از 70 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی عراق درباره انفجارهای امروزبغداد گفت : یک دستگاه کامیون بمبگذاری شده درنزدیکی پست ایست و بازرسی پلیس عراق درمنطقه السیدیه منفجرشد که به دنبال آن 8 عراقی کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین به دنبال انفجاریک خودروی بمبگذاری شده درمنطقه النهضه الصناعیه دست کم 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند.

ازکرکوک نیزخبرمی رسد: درحمله افراد مسلح به خودرویی دراین شهر، دست کم دو کارگر کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.

درموصل نیزبه دنبال انفجاربمبمی درمنطقه الزراعه ، معاون استاندار نینوی به همراه سه تن از محافظانش زخمی شد.

از سویی دیگر نیروهای امنیت عراقی، حضور خود را در چند منطقه از ناحیه الرصافه تقویت کردند.