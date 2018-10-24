به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و قرار گرفتن زیر بیرق سرخ حسینی مقدمه ای برای تشکیل حکومت جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: اربعین حسینی یکی از مناسبت های بسیار مهم و حیاتی است و در رابطه با زیارت امام حسین (ع) در این روز سفارش های زیادی شده است و بحمدالله در سال‌های اخیر شاهد استقبال باشکوه از این مراسم معنوی هستیم.

وی ادامه داد: امروزه مراسم اربعین به‌عنوان بزرگترین همایش جهانی برگزار می‌شود و به گونه ای است که از اقصی نقاط مختلف کشور های اسلامی با عشق و ارادت روانه کربلای معلا می‌شوند.

سروستانی بیان کرد: این همایش معنوی امروز نقطه اقتداری برای امت اسلامی است و نشان‌دهنده این است که امت اسلامی اگر در همه امور با هم متحد باشند و در یک مسیر گام بردارند قدرت اول جهان خواهند بود.

وی ادامه داد: این وحدت و یکپارچگی و شکوهی که در مراسم اربعین در سال های اخیر شاهد هستیم اقتدار عظیمی برای جهان اسلام است و پیام بزرگی دارد برای همه کسانی که در زیر بیرق اسلام قرار دارند.