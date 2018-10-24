کنگره شعر عاشورایی عامل ارتقای جایگاه شاعران کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فرزی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یازدهمین کنگره شعر عاشورایی و نخستین همایش آیین های عاشورایی در شهرستان قروه اظهار داشت: یازده سال برگزاری متوالی این کنگره نشان دهنده این است که با بهره گیری از ظرفیت ها تلاش شده یک رویداد جریان ساز فرهنگی مدیریت شود.

به گفته وی به دلیل توان و ارائه اشعار ناب و جدید و استفاده از ظرفیت های ادبی نو، استان کردستان توانایی قوی در حوزه شعر داد.

فرزی کنگره شعر عاشورایی را عاملی برای ارتقای شعر و شاعران کردستان و جایگاه آن در کشور دانست و بر اضافه کردن ظرفیت های جدیدی به این مجموعه تأکید کرد.

وی در ادامه از تأثیر این کنگره بر تقریب مذاهب اسلامی گفت و افزود: وجود سید الشهدا یکی از عناصر وحدت جهان اسلام بین همه مذاهب است و کنگره شعر عاشورایی می تواند بسترساز شعر تقریب باشد که به شدت نیاز آن حس می شود.