  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

در نامه رئیس دانشگاه عنوان شد؛

قدردانی از خدمات بنیانگذاران رشته های هماتولوژی و روماتولوژی

قدردانی از خدمات بنیانگذاران رشته های هماتولوژی و روماتولوژی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از خدمات دکتر اردشیر قوام زاده و دکتر فریدون دواچی، دو استاد ممتاز بازنشسته این دانشگاه و بنیانگذاران هماتولوژی و روماتولوژی در ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو نامه جداگانه از  خدمات نوین و ارزشمند  دو استاد بازنشسته دانشگاه، دکتر اردشیر قوام زاده و دکتر فریدون دواچی تشکر کرد.

در نامه قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر قوام زاده آمده است: «مسئولیت‌پذیری و تلاش اعضای هیأت علمی در عرصه‌های آموزش، پژوهش و ارایه خدمات درمانی، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره حیات پربرکت آن بوده است.

در این میان برخی از اساتید با پشتکاری جدی و همتی رفیع پا را فراتر گذاشته و با تلاشی مضاعف در گسترش مرزهای دانش قدم برداشته و ضمن اقدامات نوآورانه، پایه‌گذار خدماتی نو در عرصه پزشکی این مرز و بوم بوده‌اند.

جنابعالی در طی عمر پربرکت قریب هشت دهه خود که بیش از نیمی از آن را در این دانشگاه به خدمت اشتغال داشته‌اید بنیان‌گذار و گسترش دهنده خدمات نوین و ارزشمندی در حوزه هماتولوژی و انکولوژی بوده‌اید که ثمره شیرین این شجره طیبه تا سال های طولانی در سراسر ایران عزیز و بلکه منطقه، ساری و جاری خواهد بود.»

همچنین در نامه قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر دواچی آمده است: «مسئولیت‌پذیری و تلاش اعضای هیأت علمی در عرصه‌های آموزش، پژوهش و ارایه خدمات درمانی، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره حیات پربرکت آن بوده است.

در این میان برخی از اساتید با پشتکاری جدی و همتی رفیع پا را فراتر گذاشته و با تلاشی مضاعف در گسترش مرزهای دانش قدم برداشته و ضمن اقدامات نوآورانه، پایه‌گذار خدماتی نو در عرصه پزشکی این مرز و بوم بوده‌اند.

جنابعالی در طی عمر پربرکت قریب هشت دهه خود که بیش از نیمی از آن را در این دانشگاه به خدمت اشتغال داشته‌اید بنیان‌گذار و گسترش دهنده خدمات نوین و ارزشمندی در حوزه روماتولوژی بوده‌اید که ثمره شیرین این شجره طیبه تا سال های طولانی در سراسر ایران عزیز و بلکه منطقه، ساری و جاری خواهد بود.»

کریمی در این نامه ها یادآور شده است: لازم می‌دانم اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اید از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند جنابعالی در طی دوره خدمتی تقدیر و تشکر کنم و توفیق روزافزون جنابعالی در کلیه شئون زندگی را از درگاه خداوند متعال خواستارم و در پایان امیدوارم دانشگاه و نظام آموزش و پژوهش سلامت کشور همچنان بتواند از تجارب و توانمندی های ارزنده شما بهره‌مند شود.

کد مطلب 4440432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها