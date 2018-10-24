قدردانی از خدمات بنیانگذاران رشته های هماتولوژی و روماتولوژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو نامه جداگانه از خدمات نوین و ارزشمند دو استاد بازنشسته دانشگاه، دکتر اردشیر قوام زاده و دکتر فریدون دواچی تشکر کرد.

در نامه قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر قوام زاده آمده است: «مسئولیت‌پذیری و تلاش اعضای هیأت علمی در عرصه‌های آموزش، پژوهش و ارایه خدمات درمانی، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره حیات پربرکت آن بوده است.

در این میان برخی از اساتید با پشتکاری جدی و همتی رفیع پا را فراتر گذاشته و با تلاشی مضاعف در گسترش مرزهای دانش قدم برداشته و ضمن اقدامات نوآورانه، پایه‌گذار خدماتی نو در عرصه پزشکی این مرز و بوم بوده‌اند.

جنابعالی در طی عمر پربرکت قریب هشت دهه خود که بیش از نیمی از آن را در این دانشگاه به خدمت اشتغال داشته‌اید بنیان‌گذار و گسترش دهنده خدمات نوین و ارزشمندی در حوزه هماتولوژی و انکولوژی بوده‌اید که ثمره شیرین این شجره طیبه تا سال های طولانی در سراسر ایران عزیز و بلکه منطقه، ساری و جاری خواهد بود.»

همچنین در نامه قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر دواچی آمده است: «مسئولیت‌پذیری و تلاش اعضای هیأت علمی در عرصه‌های آموزش، پژوهش و ارایه خدمات درمانی، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره حیات پربرکت آن بوده است.

در این میان برخی از اساتید با پشتکاری جدی و همتی رفیع پا را فراتر گذاشته و با تلاشی مضاعف در گسترش مرزهای دانش قدم برداشته و ضمن اقدامات نوآورانه، پایه‌گذار خدماتی نو در عرصه پزشکی این مرز و بوم بوده‌اند.

جنابعالی در طی عمر پربرکت قریب هشت دهه خود که بیش از نیمی از آن را در این دانشگاه به خدمت اشتغال داشته‌اید بنیان‌گذار و گسترش دهنده خدمات نوین و ارزشمندی در حوزه روماتولوژی بوده‌اید که ثمره شیرین این شجره طیبه تا سال های طولانی در سراسر ایران عزیز و بلکه منطقه، ساری و جاری خواهد بود.»

کریمی در این نامه ها یادآور شده است: لازم می‌دانم اکنون که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اید از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند جنابعالی در طی دوره خدمتی تقدیر و تشکر کنم و توفیق روزافزون جنابعالی در کلیه شئون زندگی را از درگاه خداوند متعال خواستارم و در پایان امیدوارم دانشگاه و نظام آموزش و پژوهش سلامت کشور همچنان بتواند از تجارب و توانمندی های ارزنده شما بهره‌مند شود.