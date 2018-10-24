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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

معاون عمرانی استانداری قزوین:

طرح هادی در۱۰۰ روستای استان قزوین بازنگری شده است

طرح هادی در۱۰۰ روستای استان قزوین بازنگری شده است

قزوین- معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: بازنگری طرح هادی روستایی در ۱۰۰ روستای استان به پایان رسیده و امسال بازنگری ۱۵۰ روستا نیز عملیاتی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جلسه معارفه مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین که روز چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در دولت توجه خاصی به روستاها شده که بیانگر رویکرد عملی در حمایت از روستاییان است.

وی افزود: از محل ارزش افزوده ۱۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی در روستاها صورت گرفته در حالی که اعتبارات عمرانی استان ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

فرخزاد تصریح کرد: توجه ویژه به روستا داریم و ۳۰ درصد اعتبارات ارزش افزوده تخصیص داده شده است تا کارها سریعتر انجام شود.

وی بیان کرد: روزهای یکشنبه بازدید از روستاها داریم و به نظر می رسد بازنگری در طرح های هادی ضروری است تا اشکالات موجود برطرف شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در سال گذشته طرح هادی در ۱۰۰ روستا بازنگری شد و امسال هم ۱۵۰ روستا در دستور کار بازنگری قرار دارد.

وی افزود: هم افزایی بین اعتبارات دهیاری ها و بخشداری ها مهم است تا کارها شتاب گیرد و در این راستا تفاهم نامه داریم و از ظرفیت قیر رایگان دولتی هم استفاده می کنیم تا کارها با کیفیت باشد.

فرخزاد بیان کرد: در استان قزوین ۸۳۰ روستا داریم که ۶۴۰ روستا دهیاری دارند و ظرفیت بالایی داریم که باید توجه به آنها بیشتر شود.

فرخزاد گفت: توجه به امور فرهنگی و اشتغال روستایی مهم است و در این راستا۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: با کمک بنیاد مسکن برای رونق خانه های بوم گردی حمایت لازم صورت می گیرد تا مردم در روستا بمانند اما اگر اشتغال نباشد و نمانند این همه سرمایه گذاری هدر می رود.

حجت الاسلام رمضانی قائم مقام نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن استان هم گفت: مسئولیتها فرصت کوتاهی برای خدمت به مردم است و خوش به حال کسانی که در دوران مسئولت خود در این راه موفق عمل می کنند.

کد مطلب 4440439

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