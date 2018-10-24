تبدیل سه پادگان در تهران به محدوده فضای سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری درباره آخرین وضعیت تبدیل پادگان های شهر تهران به فضای سبز گفت: تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه صورت پذیرفته، به عنوان مثال پادگان قلعه مرغی واقع در منطقه ۱۹ به بوستان بزرگ ولایت (فاز ۱ با مساحت ۱۱۰ هکتار)، پادگان ایرانشهر واقع در منطقه ۶ به بوستان هنرمندان با مساحت ۵.۵ هکتار، بخشی از عرصه پادگان جی در منطقه ۹ شهرداری تهران به محدوده فضای سبز و زندان قصر واقع در منطقه ۷ به باغ موزه قصر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین اقدامات دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی است که به محض جایگزینی عرصه های مناسب توسط ارگان های ذیربط، تبدیل آن ها به عرصه های فضای سبز به انجام خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان اینکه سطح وسیعی از جنگل کاری ها در قالب کمربند سبز پیرامون شهر تهران نیز در بخش هایی از عرصه های متعلق به نیروهای مسلح (که اثربخشی اکولوژیک آن بر شهر تهران انکار ناپذیر است) از جمله عرصه های موسوم به استحکامات، خاتم الانبیاء، شهید شهرامفر، انصارالحسین(ع)، دانشگاه علوم انتظامی، دوتویه، قصر فیروزه، جان بزرگی، شهید افراسیابی و ... ایجاد شده است، اضافه کرد: باید یادآور شوم که در راستای فرامین مقام معظم رهبری شاهد همکاری صمیمانه فرماندهان محترم نیروهای مسلح (اعم از سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران) در زمینه تحویل عرصه به شهرداری تهران و یا صدور مجوز کاشت درخت در اماکن و عرصه های تحت اختیار بوده ایم.