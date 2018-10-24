پایان کار قایقرانان ایران با کسب ۲۷ مدال در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین و آخرین روز از رقابتهای قایقرانی قهرمانی آسیا در رده سنی زیر۲۳ سال و جوانان پاروزنان کشورمان موفق به کسب ۱۲ مدال دیگر شدند. در این رقابتها که در سمرقند ازبکستان در جریان است، قایقرانان از صبح امروز در مواد مختلف ماده ۵۰۰ متر به مصاف رقبای خود رفته اند.

در آخرین روز از مسابقات قایقرانی رده سنی زیر ۲۳ و در بخش مردان، در کایاک یکنفره پوریا شریفی، در کانوی یکنفره محمدنبی رضایی چهارم شدند. در کایاک دونفره تیم ایران با ترکیب محمدهادی جعفری و امید احمدی صاحب مدال نقره شدند. در کایاک چهارنفره مردان امید احمدی، هادی جعفری، علیرضا جهان نما و پوریا شریفی برای ایران پارو زدند و با ایستادن در رده سوم مدال برنز را بدست آوردند.

در بخش بانوان، در کانوی تک نفره آتنا رئوفی نیز در رده چهارم ایستاد. در ماده کایاک چهارنفره تیم زنان کشورمان با ترکیب آتنا رئوفی، فاطمه کرمجانی، پریسا محمدزاده و مهسا کهنسال به عنوان قایق اول از خط پایان گذشته و مدال طلای دیگری را از آن ایران کردند. در همین ماده و همین رده سنی تیم دوم ایران با ترکیب مهسا آذری، سارا کاظمی، سمن سلطانی و ساجده تبریزی به نشان نقره رسیدند. در کانوی دونفره پریسا محمدزاده و فاطمه کرمجانی و در ماده کایاک دو نفره تیم ایران با ترکیب مهسا آذری و آرزو حکیمی صاحب مدال نقره شدند.

در رده سنی جوانان و در بخش مردان، در کایاک یکنفره جوانان ایلیا نادر نژاد و در کانوی یکنفره عرفان زنده‌ پی چهارم شدند. در ماده کانوی چهار نفره تیم کشورمان با ترکیب کمیل خزائی، زانا ساعدی، عبدالله مشایخ و دانیال چشمه مدال برنز را از آن خود کردند. در همین ماده تیم دوم ایران چهارم شد. در بخش بانوان و در کایاک یکنفره جوانان الناز شفیعیان بر سکوی نخست آسیا ایستاد و صاحب مدال طلا شد. در کایاک دونفره الناز شفیعیان و سما یاسمی صاحب گردن آویز برنز گردیدند. در کانوی دونفره زهرا مطهر و هدیه خیرآبادی عنوان پنجم را کسب کردند. در کایاک چهار نفره بانوان، تیم ایران متشکل از الناز شفیعیان، نرجس کارگرپور، سارا حسینی و کیانا کمالزاده در رده سنی جوانان موفق به کسب مدال نقره شدند. در کانوی یکنفره مائده شورگشتی پنجم شد. در کانوی دونفره هم تیم ایران با ترکیب خانم ها زهرا مطهر و هدیه خیرآبادی در رده پنجم ایستاد.

گفتنی است صبح امروز هم آرزو حکیمی موفق به کسب سومین مدال طلای خود در این رقابتها شد. در پایان این روز تیم ایران موفق به کسب ۳ طلا، ۶ نقره و ۳ برنز شد. در مجموع کاروان قایقرانی کشورمان در پایان این مسابقات، موفق به کسب ۲۷ مدال شامل ۸ طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز شد.