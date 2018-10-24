۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

مجلس به شرکت های دارویی ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داد

مجلس به شرکت های دارویی ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داد

کرج - نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های دارویی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی خاتمی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از یک داروی جدید که دریکی از کارخانه‌های داروسازی واقع در استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های دارویی مصوب شده که قرار است در اختیار آن‌ها گذاشته شود.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته پیگیری‌های فراوانی برای تأمین ارزهای ریالی و دیگر ارزهای موردنیاز برای شرکت‌های تولید دارو و به‌منظور انجام واردات مواد اولیه فراهم و انجام‌شده است.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: امید است بازدید امروز از این شرکت دارویی موجب شود تا مصمم‌تر از قبل برای تقویت مجموعه‌های تولید دارو حرکت کنیم.

خاتمی توضیح داد: با انجام اقدامات مؤثر موانع پیش روی پیشرفت کار شرکت‌های تولیدی دارو برداشته می‌شود و ما با جدیت دنبال رفع این موارد هستیم.

وی در پایان افزود: در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه در کمیسیون بهداشت و  درمان و همچنین فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی  پیگیر مشکلات شرکت‌های دارویی و روان‌سازی فرایند کار آن‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه هستیم.

