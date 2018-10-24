انهدام باند سرقت خودرو در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب شفقی با اعلام این خبر جزئیات دستگیری اعضای این باند را تشریح کرد و گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در شهرستان بناب بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارآگاهان آگاهی بناب با انجام اقدامات فنی و گشت زنی های محسوس و نامحسوس موفق شدند اعضای این باند ۳ نفره سرقت خودرو را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در یک عملیات ضربتی آن ها را دستگیر کنند.

این افسر انتظامی اظهار کرد: متهمان دستگیرشده در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند که پس از شناسایی مالباختگان، اموال مکشوفه به صاحبان آن تحویل داده شد.

شفقی همچنین با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی تحویل شدند؛ افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.