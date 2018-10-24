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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۴۶

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

کارکنان قراردادی شهرداری‌های استان بوشهر تبدیل وضعیت می‌شوند

کارکنان قراردادی شهرداری‌های استان بوشهر تبدیل وضعیت می‌شوند

دشتی- مدیرکل دفتر امور شهری استانداری بوشهر از تبدیل وضعیت کارکنان قرار دادی شهرداری های استان بوشهر خبر داد و گفت: ۹۰۰ نفر به صورت قراردادی در ۳۸ شهرداری استان شاغل هستند.

حمید بردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر خود با مدیرکل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری های وزارت کشور اظهار داشت: در این دیدار در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری های استان بوشهر تبادل نظر شد.

وی افزود: هدف از اجرای این کار تامین امنیت شغلی، ایجاد انگیزه کاری و افزایش بهره‌وری در محیط کاری افراد شاغل در شهرداری‌ها است.

بردستانی بیان کرد: در این دیدار مشکلات و مسائل کارکنان قراردادی ، نحوه تبدیل وضعیت آنها و شرایط قبولی در آزمون آتی تشریح شد.

وی ادامه داد: مقرر شد در هفته آینده افراد واجد شرایط شاغل در شهرداری‌های استان احصاء و لیست آنها برای آزمون تبدیل وضعیت اعلام شود.

بردستانی تصریح کرد: قریب به ۹۰۰ نفر به صورت قراردادی در ۳۸ شهرداری استان مشغول به خدمت هستند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این دیدار درخصوص پرداخت حقوق کارکنان شهرداری‌ها بر اساس قانون خدمات کشوری و افزایش حقوق شهرداران تبادل نظر شد.

کد مطلب 4440465

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