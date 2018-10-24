بیش از ۹۰ هزار نفر زائر حسینی (ع) در اندیمشک پذیرایی شدند

پیمان جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیش از هفت هزار زائر خارجی از کشورهای فرانسه، استرالیا، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، روسیه تا شامگاه سه شنبه در شهرستان اندیمشک پذیرایی، استقبال و اسکان شدند.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده خانه معلم شهرستان اندیمشک برای اسکان زوار خارجی در شهرستان اندیمشک از آمادگی کامل برای ارائه خدمت برخوردار است.

رئیس ستاد اربعین شهرستان اندیمشک گفت: مواکب شهرستان اندیمشک در بخش الوار گرمسیری، بخش مرکزی و در مناطق روستایی و شهری شهرستان آماده خدمت به زاور اربعین حسینی هستند.

جهانگیری اظهار کرد: ۹۰ هزار نفر زائر اربعین از شهرها و استان‌های کشور تا پایان شامگاه روز گذشته در اندیمشک خدمات، اسکان و پذیرایی در شهرستان اندیمشک ارائه شده است.

فرماندار اندیمشک تصریح کرد: مواکب شهرستان اندیمشک از ظرفیت مناسب برای استراحت و پذیرایی در ساعات شبانه‌روز برخوردار و مجتمع فرهنگی یادمان شهدای گمنام و ۱۳ محل اسکان دیگر برای اسکان زوار اربعین حسینی (ع) از آمادگی کامل برخوردار هستند.

وی بیان کرد: مواکب شهرستان اندیمشک در بخش الوار گرمسیری، بخش مرکزی و در مناطق روستایی و شهری شهرستان به زاور اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک اولین توقف‌گاه پذیرایی، اسکان، استقبال، استراحت‌گاه زوار اربعین حسینی (ع) در خوزستان و یکی از مهم‌ترین محورهای مواصلاتی به گذرگاه‌های مرزی چذابه، مهران و شلمچه در کشور است.