به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، برای اولین بار کمیسیون اروپا با بودجه یک کشور مخالفت کرد و به ایتالیا سه هفته فرصت داد تا بودجه خود را اصلاح کند.

این برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپاست که کمیسیون بودجه یک کشور را رد می‌کند. کمیسیون اروپا از ایتالیا خواسته است که بودجه سال آینده‌اش را براساس رقم دقیق بدهی های خود تنظیم کند.

اتحادیه اروپا می گوید بودجه پیشنهادی ایتالیا واقعیات موجود نسبت به بدهی های این کشور را نادیده گرفته است و به این ترتیب در صورت تصویب آن توسط کمیسیون اروپا تبعیض زیادی بین این کشور و دیگر کشورهای عضو اتحادیه بوجود خواهد آمد.

دولت ایتالیا اعلام کرده است که بودجه پیشنهادی این کشور تنها برای پیشرفت به رشد اقتصادی و مبارزه با بیکاری تنظیم شده و به همین دلیل میزان واقعی بدهی های این کشور را درنظر نگرفته است.