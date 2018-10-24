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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان:

رسانه هابرای توسعه بیمه سلامت تعامل خود را تقویت کنند

رسانه هابرای توسعه بیمه سلامت تعامل خود را تقویت کنند

زنجان-مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در زمینه توسعه فرهنگ بیمه در جامعه دارند، گفت: رسانه هابرای توسعه بیمه سلامت تعامل خود را تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ابراهیم‌خانی ظهر چهارشنبه با حضور در خبرگزاری مهر، با بیان اینکه مردم از طریق اطلاع‌رسانی می‌توانند آگاهی لازم را از عملکرد و اقدامات و خدمات بیمه سلامت داشته باشند، افزود: باید نظام بیمه سلامت به خوبی اطلاع‌رسانی شود.

وی بابیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، ادامه داد: ۵۳۹ هزار و ۸۰۸ نفر بیمه سلامت هستند که از این تعداد ۴۵۰ هزار نفر  معادل ۸۳ درصد به‌صورت رایگان از بیمه استفاده می‌کنند که شامل بیمه‌شدگان روستایی و همگانی هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان بابیان اینکه بیمه سلامت با کمترین پرداختی از سوی بیمار خدمات خوبی را می‌دهد، گفت: سازمان بیمه سلامت ۹۰ درصد از هزینه بیماران بستری را پوشش می‌دهد و در خصوص بیماران سرپایی این میزان ۷۰ درصد است.

ابراهیم‌خانی تأکید کرد: در سیستم نظام ارجاع هم ۹۵ درصد هزینه را بیمه و تنها ۵ درصد را خود بیمار پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی در حوزه بیمه و استفاده درست از دفترچه های بیمه نقش مهمی در زمینه توسعه فعالیت های بهداشتی و تحقق عدالت درمانی در جامعه دارد، گفت: باید نگاه منصفانه به حوزه بیمه سلامت صورت گیرد و اینگونه قلمداد نشود که دفترچه‌ای که بابت آن هزینه‌ای پرداخت‌نشده بی ارزش است و باید رسانه‌ها مردم را نسبت به خدمات بیمه سلامت آگاه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان تعامل رسانه‌ها را با بیمه سلامت خوب اعلام کرد و گفت: باید در وهله اول اصول فرهنگ درست استفاده بیمه، از کودکان شروع شود و بر روی آنها سرمایه گذاری کنیم.

کد مطلب 4440472

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