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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

فرماندار گالیکش:

مرکز کشت گلخانه ای گوجه‌فرنگی در گالیکش راه اندازی می شود

مرکز کشت گلخانه ای گوجه‌فرنگی در گالیکش راه اندازی می شود

گالیکش- فرماندار گالیکش گفت: تا پایان سال سایت کشت گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با ظرفیت سالانه ۹۰۰ تن در گالیکش افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گالیکش، حسین مایلی اظهار کرد: بزرگ‌ترین سایت یکپارچه کشت گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای به مساحت سه هکتار توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حال انجام است.

وی افزود: در فاز نخست این پروژه ۱.۵ هکتار آن به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال نیز این سایت با تولید سالانه ۹۰۰ تن گوجه‌فرنگی افتتاح خواهد شد.

فرماندار گالیکش با اشاره به احداث پروژه دهکده گیاهان دارویی در شهرستان تصریح کرد: کشت گیاهان دارویی در راستای اشتغال پایدار برای نسل جوان نقش مؤثری داشته و با توجه به ارزش‌افزوده تولید این محصول، می‌تواند در درآمد مردم تأثیرگذار بوده و از اهداف مهم توسعه خواهد بود.

مایلی افزود: شهرستان گالیکش ازلحاظ ظرفیت‌های کشاورزی و باغبانی شرایط بسیار خوبی دارد و با توجه به  PH خاک این حوزه که در حدود ۶ است، بهترین نوع خاک استان است و می‌تواند در افزایش تولید محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد.

کد مطلب 4440475

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