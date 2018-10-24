به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گالیکش، حسین مایلی اظهار کرد: بزرگترین سایت یکپارچه کشت گوجهفرنگی گلخانهای به مساحت سه هکتار توسط سرمایهگذار بخش خصوصی در حال انجام است.
وی افزود: در فاز نخست این پروژه ۱.۵ هکتار آن به بهرهبرداری رسیده و تا پایان سال نیز این سایت با تولید سالانه ۹۰۰ تن گوجهفرنگی افتتاح خواهد شد.
فرماندار گالیکش با اشاره به احداث پروژه دهکده گیاهان دارویی در شهرستان تصریح کرد: کشت گیاهان دارویی در راستای اشتغال پایدار برای نسل جوان نقش مؤثری داشته و با توجه به ارزشافزوده تولید این محصول، میتواند در درآمد مردم تأثیرگذار بوده و از اهداف مهم توسعه خواهد بود.
مایلی افزود: شهرستان گالیکش ازلحاظ ظرفیتهای کشاورزی و باغبانی شرایط بسیار خوبی دارد و با توجه به PH خاک این حوزه که در حدود ۶ است، بهترین نوع خاک استان است و میتواند در افزایش تولید محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد.
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