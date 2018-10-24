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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس:

مجلس با قیمت گذاران دارو جلسه برگزار می‌کند

مجلس با قیمت گذاران دارو جلسه برگزار می‌کند

کرج - رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حل مشکلات تولیدکنندگان دارو در کشور، گفت: جلسه‌ای تخصصی با قیمت گذاران دارو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از یک داروی جدید که دریکی از کارخانه‌های دارویی واقع در استان البرز برگزار شد، با اشاره به بازدید امروز، اظهار کرد: مجموعه فاخر تولیدی که در این زمینه با سه هزار پرسنل کار می‌کنند از ارزش بالایی برخوردار است زیرا درر زمینه‌ای کار می‌کند که با سلامتی مردم در ارتباط است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس در کنار تولیدکنندگان دارو است، گفت: معتقدیم باید مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان حل شود به همین منظور مقرر است جلسه تخصصی با حضور افرادی که درزمینهٔ تعیین قیمت دارو و نرخ‌گذاری آن نقش دارند، برگزار شود.

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس فعلاً به دنبال انجام اقدامات مربوط به  تعیین تکلیف چهار وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های جدید است.

هاشمی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسه روی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت، گفت: فراکسیون غذا و داروی به همراه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از فرایند رأی اعتماد وزرا جلسه یادشده را برگزار و درصدد حل مشکلات کارخانه‌های تولید دارو برمی‌آید.

کد مطلب 4440483

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