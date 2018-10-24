به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله شجاع پوریان ضمن بیان این مطلب با بیان اینکه سامانسراهای شهرداری تهران مددجویانی را که هیچ یک از سازمان ها از جمله بهزیستی حاضر به پذیرش نیستند نگه داری می کنند، گفت: در حال حاضر ظرفیت سامانسراهای پایتخت حدود ۵۵۰ تخت است که ۳۰۰ تخت در مرکز اسلامشهر (آقایان) و ۲۵۰ تخت در مرکز لویزان (خانم ها) قرار دارند.

وی ادامه داد: به طور معمول، هزینه نگه داری هر مددجو در سامانسراهای پایتخت روزانه ۱۵۵ هزار تومان است که اهم این مبلغ شامل هزینه های درمانی و پزشکی می شود. متاسفانه، به دلیل فقدان اوراق هویتی بسیاری از مددجوها شامل بیمه سلامت ایرانیان نمی شوند و شهرداری ناگزیر است تا هزینه درمان این افراد را به شکل آزاد به بیمارستان پرداخت کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از مددجویان حاضر در سامانسراها مبتلا به بیماری های عفونی هستند، گفت: سالانه تنها ۱۵۰ میلیون تومان هزینه داروها و ۱ میلیارد تومان هزینه درمان مددجویان را در سامانسرای اسلامشهر پرداخت می کنیم.

شجاع پوریان با بیان اینکه هر سال حدود ۳۰ هزار مددجوی سالمند، متکدی، کارتن خوواب، کودک و ... از مراکز حمایتی شهرداری تهران استفاده می کنند، تصریح کرد: تلاش بر این است تا شهرداری تهران طبق قانون تنها زیرساخت ها را در اختیار بگذارد و مسئولیت نگه داری با سایر ارگان ها و سازمان ها باشد. در این زمینه، همکاری های مشترکی شکل گرفته است که امیدواریم در آینده به بار بنشیند.