۲۲۰۰ امدادگر ایرانی به عراق اعزام شدند

علی اصغر پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه با اشاره به اقدامات و برنامه ها و خدمات جمعیت هلال‌احمر کشور در اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر در حوزه بهداشت و درمان به عنوان سازمانی علم المنفعه تلاش کرده تا شرایطی را ایجاد کند که دغدغه ای برای زائران چه در داخل و خارج کشور وجود نداشته باشد.

وی افزود: به این منظور بسیج همگانی از استان های سراسر کشور به ویژه استان های معین، خوزستان و ایلام به عنوان استان های اصلی میزبان زائران اربعین با راه اندازی سه قرارگاه در سه مرز شلمچه، چذابه و مهران صورت گرفته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور تصریح کرد: در سه پایانه مرزی ۵۰۰ نفر در هر نوبت کاری امدادگر ‌و کادر تخصصی به زائران اربعین حسینی (ع) خدمت می کنند.

پیوندی ادامه داد: بیش از ۱۲۰ خودروی فوریت های اضطراری، ۴۰ خودروی نجات چهار بالگرد و و سایل کمکی در طرح ملی اربعین هلال احمر مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه طرح ملی اربعین هلال احمر از ۲۱ مهر آغاز شده و تا ۱۱ آبان ماه ادامه دارد، گفت: در مقایسه با سال گذشته ۶ روز به مدت زمان خدمات رسانی اضافه شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور اضافه کرد: در طرح ملی اربعین از نفرات تخصصی در عراق استفاده شده است به طوری که پارسال یک هزار و ۴۶۰ نیروی امدادی به عراق اعزام شد در حالی که امسال با افزایشی ۴۰ درصدی دو هزار و ۲۰۰ امدادگر اعزام شدند.

به گفته پیوندی تجهیزات و توان امدادی هلال احمردر اعزام دارو و نفرات امسال ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: هدف ما این است که شرایطی را برای زائران ایجاد کنیم تا از برکات معنوی اربعین استفاده کافی را ببرند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: ۲۰۰ آن دارو شامل ۴۰۰ قلم انواع دارو و ۸۰ نوع تجهیزات مصرفی در طرح ملی اربعین در عراق تخصیص دادیم.

پیوندی در پایان یادآور شد: چهار درمانگاه تخصصی و بیمارستان در نجف، مسیر بین نجف و کربلا و کاظمین و سامرا راه اندازی شده است.