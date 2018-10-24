ضرورت افزایش ارتباط مربیان مدارس با اولیای دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان هشترود ظهر امروز چهارشنبه با محوریت گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان و ساماندهی خوابگاه دانش آموزان منطقه هشترود با حضور همه اعضا برگزار شد.

مدیر آموزش وپرورش و دبیر شورای آموزش و پرورش منطقه هشترود در ابتدای این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مصوبات پیشین و پیگیری های انجام شده، ابراز امیدواری کرد در سال‌ تحصیلی جدید شورای آموزش و پرورش شهرستان، فعال‌تر، اصولی‌ و تخصصی‌ تشکیل شود تا خروجی بهتری جهت رفع مشکلات به دنبال داشته باشد.

بهمن اقدمی در سخنان خود به ایجاد ارتباط شایسته میان اولیا و مربیان اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت نقش جامعه در رفتار دانش آموزان، شناسایی الگوهای یادگیری دانش آموزان و ایجاد بستر مناسب برای تعلیم وتربیت و در راستای آن، آموزش اولیا دانش آموزان در مسیر پیشرفت تحصیلی و اصلاح رفتارهای اجتماعی دانش آموزان را از اولویت های مهم آموزش و پرورش دانست.

وی ضرورت اجرای کلاس های آموزش خانواده و ایجاد همکاری های لازم در این زمینه با نهادهای مربوطه مانند اداره بهزیستی را خواستار شد و اذعان کرد: برای توسعه مهارتهای اجتماعی باید از تمامی پتانسیل های نهادهای مرتبط در راستای تعلیم وتربیت استفاده شود.

مدیر آموزش و پرورش هشترود در ادامه سخنان خود به مشکلات خوابگاه دانش آموزان روستای ذوالبین پرداخت و گفت: به دلیل کمبود فضای خوابگاهی پیشنهاد شده بود دانش آموزان متوسطه دوم ذوالبین در محل خوابگاه دانش آموزان متوسطه اول اسکان داده شوند که به دلیل مسائل تربیتی اعضا شورای آموزش و پرورش منطقه، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد.

مناسب سازی فضای آموزشی برای به وجود آوردن آموزش و پرورش پویا

معاون فرماندار هشترود نیز در این جلسه با تبریک فرا رسیدن گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان در خصوص ایجاد مسیر صحیح ارتباط میان اولیا و مربیان پرداخت.

اکبر انبارته با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در جامعه، آن را یکی از ابزارهای مهم جامعه پذیری نام برد و سهم بزرگ آموزش و پرورش را در آماده سازی دانش آموزان برای ورود به دنیای واقعی را یادآور شد.

وی در ادامه لزوم توجه به ارتباط با اولیا دانش آموزان جهت مناسب سازی فضای آموزشی برای به وجود آوردن آموزش و پرورشی پویا تاکید و اظهار کرد، آموزش مهارت های زندگی مانند مفهوم اصلاح الگوی مصرف و آشنایی با رشته های کار آفرین گامی مهم در جهت ایجاد سیستم آموزشی نوین است.