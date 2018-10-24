فعالیت ۲۵۲ تیم عملیاتی در راستای تامین امنیت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی در بازدید از ایستگاه ایست و بازرسی حمیل اظهار داشت: نیروی انتظامی استان با تمام توان عملیاتی خود در حال امنیت زائرین است.

وی افزود: به منظور تامین امنیت مطلوب ۲۰ توقفگاه و ۹ ایستگاه ثابت و سیار در ۲۲ محور مواصلاتی استان در ایام اربعین راه‌اندازی شده و در این مدت ۴۴ کلانتری و پاسگاه به صورت شبانه روزی ضمن خدمت رسانی به آحاد مردم نسبت به تامین امنیت در سطح حوزه استحفاظی خود می‌پردازند.

وی بیان کرد: در این مدت پلیس راهور و راه با راه‌اندازی ۸۰ تیم نسبت به روان‌سازی جریان ترافیک در ۴۵۰ کیلومتر از محورهای استان اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس کرمانشاه در پایان بیان داشت: برای تامین کامل زائرین ۱۷۲ تیم گشت انتظامی در قالب گشت های خودروی و موتورسیکلت نسبت به گشت زنی در جاده های منتهی به استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.