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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

رئیس پلیس کرمانشاه مطرح کرد

فعالیت ۲۵۲ تیم عملیاتی در راستای تامین امنیت زائران اربعین

فعالیت ۲۵۲ تیم عملیاتی در راستای تامین امنیت زائران اربعین

کرمانشاه_ رئیس پلیس کرمانشاه از به‌کارگیری ۲۵۲ تیم عملیاتی در راستای تامین امنیت زائران اربعین در ۲۲ محور مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی در بازدید از ایستگاه ایست و بازرسی حمیل اظهار داشت: نیروی انتظامی استان با تمام توان عملیاتی خود در حال امنیت زائرین است.

وی افزود: به منظور تامین امنیت مطلوب ۲۰ توقفگاه و ۹ ایستگاه ثابت و سیار در ۲۲ محور مواصلاتی استان در ایام اربعین راه‌اندازی شده و در این مدت ۴۴ کلانتری و پاسگاه به صورت شبانه روزی ضمن خدمت رسانی به آحاد مردم نسبت به تامین امنیت در سطح حوزه استحفاظی خود می‌پردازند.

وی بیان کرد: در این مدت پلیس راهور و راه با راه‌اندازی ۸۰ تیم نسبت به روان‌سازی جریان ترافیک در ۴۵۰ کیلومتر از محورهای استان اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس کرمانشاه در پایان بیان داشت: برای تامین کامل زائرین ۱۷۲ تیم گشت انتظامی در قالب گشت های خودروی و موتورسیکلت نسبت به گشت زنی در جاده های منتهی به استان ایلام مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 4440499

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