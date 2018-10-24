رسانه ها تریبون معرفی ظرفیت گردشگری همدان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر چهارشنبه ئر جمع خبرنگاران گفت: حضور میهمانان خارجی اجلاس جهانی گردشگری در همدان یک ظرفیت بی نظیر است.

وی گفت: به واسطه این رویداد رسانه ها می توانند با انعکاس دادن ظرفیت ها و توانمندی های استان بیانگر جایگاه ویژه همدان در حوزه گردشگری باشند.

امام جمعه همدان بابیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا به سمت گردشگری در حرکت است، گفت: اگر قدم پیش نگذاریم امتیاز خود را از دست می دهیم و این فرصت ها نباید از دست داده شود.

وی گفت: از دیدگاه قرآن برای گردشگری توصیه های متعدد شده که بیانگر اهمیت سفر، تجارت و تفرج است و باید این عوامل را به شایستگی مدیریت کرد.

امام جمعه همدان گفت: فرهنگ های بیگانه با سفر به استان همدان فرصت آشنایی با فرهنگ های غنی ایران اسلامی را پیدا می کند و این زمانی است که می توانیم چهره درست اسلام و فرهنگ خود را به آنها معرفی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: امروز حضور گردشگران در کشور باعث شده آنها بفهمند تصویر واقعی ایران این نیست که نشان داده می شود و اجلاس جهانی گردشگری در همدان می تواند بیانگر امنیت و تعامل جامعه میزبان با گردشگران باشد.

وی گفت: اگر بتوانیم با برخوردهای درست با گردشگران که از سراسر دنیا به ایران می آیند فرهنگ خود را نمایان کنیم توانسته ایم این افراد را به دین اسلام جذب کنیم.

آیت الله محمدی گفت: وقتی گردشگر با پای خود به اینجا می آید فرصتی فراهم می شود تا ظرفیت های گردشگری توانمندی های فرهنگی و امنیت کشور معرفی شود.