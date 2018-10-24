مقامات سعودی اجازه تفتیش چاه باغ کنسولگری را به ترکیه ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع ترکیه ای اعلام کردند که مقامات سعودی به دستگاه امنیتی ترکیه اجازه تفتیش چاه باغ کنسولگری عربستان در استانبول در چارچوب روند تحقیقات مربوط به قتل جمال خاشقجی را نداده اند.

این در حالی است که وزیر دادگستری ترکیه قبلا تاکید کرده بود که اگر مدارک نشان دهد که سرکنسول عربستان در قتل جمال خاشقجی دست داشته ما درخواست خود را برای تحویل گرفتن وی ارائه می دهیم.

اسکای نیوز قبلا از کشف جسد تکه تکه شده جمال خاشقجی در منزل کنسول عربستان در استانبول خبر داده بود که منابع ترکیه ای آن را تکذیب کرده بودند.