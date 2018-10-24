دبیر اجرایی دومین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با حکم غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس ستاد ملّی اربعین دانشگاهیان، عبدالرحیم هوشمند، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان منصوب شد.

در حکم دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان منصوب می‌شوید. امید است با تکیه بر الطاف باریتعالی و استعانت از سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تاسی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با برنامه ریزی و تدبیر، وظایف تعیین شده در چارچوب تصمیمات و دستورالعمل ستاد ملی اربعین دانشگاهیان، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این سوگواره تلاش و اهتمام لازم به عمل آورید.

اختتامیه دومین سوگواره ملی اربعین مصوب ستاد ملی دانشگاهیان با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.