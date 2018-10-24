۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۲۱

باحکم معاون فرهنگی وزیر علوم؛

دبیر اجرایی دومین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان منصوب شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با صدور حکمی دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، با حکم غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس ستاد ملّی اربعین دانشگاهیان، عبدالرحیم هوشمند، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان منصوب شد.

در حکم دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان آمده است:

نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر اجرایی دومین سوگواره ملّی اربعین دانشگاهیان منصوب می‌شوید. امید است با تکیه بر الطاف باریتعالی و استعانت از سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تاسی از منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با برنامه ریزی و تدبیر، وظایف تعیین شده در چارچوب تصمیمات و دستورالعمل ستاد ملی اربعین دانشگاهیان، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این سوگواره تلاش و اهتمام لازم به عمل آورید.

اختتامیه دومین سوگواره ملی اربعین مصوب ستاد ملی دانشگاهیان با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.

زهرا سیفی

