رضا شاهمرادی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری آیین پنجمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله اول این المپیاد ورزشی از امروز دوم آبان آغاز و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نفرات برتر دانش آموزانی که در این المپیاد شرکت می کنند به مرحله استانی و در نهایت به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر گفت: سال گذشته ۲ تیم ورزشی والیبال دبیرستان «شاهد» و تنیس روی میز دبستان «شهید علی پور» از این شهرستان به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

شاهمرادی یکی از راه های سلامت جسم و روح را ورزش دانست و افزود: ورزش و پر تحرکی لازمه جلوگیری از بروز مشکلات جسمی در بین دانش آموزان است و آنها باید در کنار تحصیل به سلامت جسم و روح بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری المپیادهای ورزشی بستر را برای روی آوردن به ورزش فراهم می کند و موجب نشاط در دانش آموزان می شود.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر افزود: اجرای این طرح ملی نوید بخش سلامت برای دانش آموزان و جلوگیری از بیماری های جسمی و روحی است و همچنین آنان را به انجام فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت تشویق و ترغیب می کند که در بروز استعدادهای آنان در زمینه ورزش و راهیابی به مسابقات کشوری و بین المللی موثر است.

شاهمرادی گفت: هدف از اجرای این المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ارتقای سطح روحیه همراه با نشاط و شادابی و حفظ سلامت دانش آموزان است.