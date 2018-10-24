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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

مدیر آموزش‌وپرورش پلدختر:

شرکت ۶۰۰۰ دانش‌آموز پلدختری در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای

شرکت ۶۰۰۰ دانش‌آموز پلدختری در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای

پلدختر - مدیر آموزش‌وپرورش پلدختر گفت: بیش از ۶ هزار دانش‌آموز پلدختری در تمام مقاطع تحصیلی در رشته‌های مختلف المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای شرکت می‌کنند.

رضا شاهمرادی روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری آیین پنجمین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله اول این المپیاد ورزشی از امروز دوم آبان آغاز و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نفرات برتر دانش آموزانی که در این المپیاد شرکت می کنند به مرحله استانی و در نهایت به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر گفت: سال گذشته ۲ تیم ورزشی والیبال دبیرستان «شاهد» و تنیس روی میز دبستان «شهید علی پور» از این شهرستان به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

شاهمرادی یکی از راه های سلامت جسم و روح را ورزش دانست و افزود: ورزش و پر تحرکی لازمه جلوگیری از بروز مشکلات جسمی در بین دانش آموزان است و آنها باید در کنار تحصیل به سلامت جسم و روح بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری المپیادهای ورزشی بستر را برای روی آوردن به ورزش فراهم می کند و موجب نشاط در دانش آموزان می شود.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر افزود: اجرای این طرح ملی نوید بخش سلامت برای دانش آموزان و جلوگیری از بیماری های جسمی و روحی است و همچنین آنان را به انجام فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت تشویق و ترغیب می کند که در بروز استعدادهای آنان در زمینه ورزش و راهیابی به مسابقات کشوری و بین المللی موثر است.

شاهمرادی گفت: هدف از اجرای این المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ارتقای سطح روحیه همراه با نشاط و شادابی و حفظ سلامت دانش آموزان است.

کد مطلب 4440543

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