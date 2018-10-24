به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ بانک سرودهای دانشگاهی ایجاد می شود در این بانک اطلاعاتی، مواردی همچون آهنگساز، تنظیم کننده، شاعر، سرپرست گروه، خواننده درج خواهد شد که این امر می تواند زمینه ساز معرفی ظرفیت های موجود فضای دانشگاهی به شمار آید.

نمادهای دانشگاهی نقش ارزنده‌ای در شکل گیری هویت فرهنگی هر دانشگاه دارند و هر دانشگاهی با نام و نشان دانشگاهی خود هویت و اعتباری مستقل دارد.

دانشگاه از طریق سرود دانشگاهی علاوه بر هویت اسمی و علمی و نشان، به نوعی به هویت منطقه ای، یا شهری خود، حال و هوای درون دانشگاهی، دستاوردهای پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه هم در یک پیام (سرود دانشگاهی) انعکاس می دهند.

از کارکردهای مهم این فعالیت فرهنگی و هنری می توان به اجرای این سرود دانشگاهی در برنامه ها و فعالیت های متنوع فرهنگی جشن جدید الورودها، جشن فارغ التحصیلی، مناسبت های مختلف، نشست های علمی و فرهنگی، سخنرانی ها و سایر موارد نام برد که این امر می تواند تأثیرات مثبتی بر روحیات سازنده دانشجویان داشته باشد.