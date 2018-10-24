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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

توسط یک دستگاه اتوبوس آمبولانس هلال احمر؛

انتقال ۸ زائر بستری در بیمارستان کربلا به مرز مهران

انتقال ۸ زائر بستری در بیمارستان کربلا به مرز مهران

هشت زائر اربعین که در بیمارستان الحسین در کربلا بستری بودند، برای ادامه درمان بوسیله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس جمعیت هلال احمر به مرز مهران منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این زائران هموطن در کربلا به دلیل بیماری های  قلبی، گوارشی و شکستگی نیاز به ادامه درمان در ایران داشتند به وسیله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس جمعیت هلال احمر  از بیمارستان الحسین عراق به نقطه صفر مرزی در مرز مهران  منتقل شدند.

امیر امیری مسئول هماهنگی اعزام بیماران قرارگاه کربلا با بیان این مطلب گفت: در اربعین امسال ۹ دستگاه اتوبوس آمبولانسی جمعیت هلال احمر در شهر های کربلا، نجف، حله و کاظمین مستقر شده اند تا در صورت نیاز به اعزام اضطراری اقدام کنند.

وی افزود: در اتوبوس های آمبولانسی جمعیت هلال احمر یک پزشک، دو پرستار و چهار نجاتگر  با تجربه مراقبت های ویژه  مورد نیاز  را به بیمار تا رسیدن به نقطه صفر مرزی ارائه می کنند.

مسئول هماهنگی اعزام بیماران جمعیت هلال احمر  در قرارگاه کربلا با اشاره به استقرار ۳۰ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر در عراق اذعان کرد در چهار روز گذشته ۶ تن از هموطنان از کربلا و ۱۴ نفر  هم از حله بوسیله این آمبولانس ها به مرز مهران منتقل شده اند.

بیماران در مرز تحویل اورژانس و آمبولانس های وزارت بهداشت و درمان برای انتقال به مراکز درمانی داده می شوند.

کد مطلب 4440554
حبیب احسنی پور

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