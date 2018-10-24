  1. استانها
  2. همدان
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

استقبال فرماندار ملایر از زائران کربلا در راه آهن ملایر

استقبال فرماندار ملایر از زائران کربلا در راه آهن ملایر

ملایر - فرماندار ویژه شهرستان ملایر از زائران اربعین حسینی که از طریق خط آهن ملایر، کرمانشاه عازم زیارت عتبات عالیات بودند، استقبال کرد.

دریافت 11 MB

به گزارش خبرنگار مهر، باب اله فتحی ظهر چهارشنبه در استقبال از زائران اربعین حسینی که از طریق خط آهن ملایر، کرمانشاه عازم زیارت عتبات عالیات بودند، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عنوان داشت: مراسم پیاده‌روی اربعین تنها یک راهپیمایی نیست، بلکه ابراز عشق و علاقه مردم مسلمان سراسر دنیا به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ویاران باوفای ایشان است.

وی ادامه داد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی اربعین حسینی نشان از اتحاد و همدلی بین امت اسلامی در سراسر دنیا دارد و قطعاً این راهپیمایی اثرات فرهنگی زیادی به‌ویژه در بین جوانان به دنبال خواهد داشت.

وی بیان داشت: روزانه پنج رام قطار از تهران به سمت ملایر و کرمانشاه درحرکت هستند و همین تعداد قطار هم از مسیر کرمانشاه به ملایر و تهران زائران را منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: روزانه حدود یک هزار نفر از زائران حسینی از این مسیر در حال تردد هستند و در ایستگاه راه‌آهن ملایر توقف می‌کنند و توسط خادمان موکب‌های شهرستان ملایر از آن‌ها پذیرایی به عمل می آید.

فتحی با اشاره به این‌که همه مردم توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را ندارند، عنوان کرد: برخی از افراد با پذیرایی از زائران حسینی در ثواب این پیاده‌روی سهیم می‌شوند و این افراد با هر موقعیت اجتماعی که دارند خالصانه به زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی عنوان داشت: موکب اصلی شهرستان ملایر در کنار آرامستان بهشت هاجر واقع‌شده و با کمک‌های خوب مردمی و همچنین تعامل و تلاش دستگاه‌های مختلف اجرایی شهرستان خدمت‌رسانی می‌کند.

وی تصریح کرد: در موکب حضرت فاطمه زهراء(س) ملایر در روز از حدود ۱۰ هزار زائر حسینی با غذای گرم و میان وعده پذیرایی می‌شود.

کد مطلب 4440556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها