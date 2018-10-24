۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۷

رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان؛

آزاد و فرنگی‌کاران ایران آخرین تمرینات خود را پشت سر می گذارند

اعضای تیم های کشتی آزاد و فرنگی امید، آخرین مراحل تمرینات خود را برای حضور در رقابت های جهانی رومانی در خانه کشتی عبداله موحد پیگیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزادکاران امید که این مرحله از تمرینات خود را از روز ۲۸ مهرماه آغاز کرده اند، آخرین مراحل آماده سازی و تمرینات خود را زیر نظر علیرضا رضایی سرمربی و کادر فنی این تیم دنبال می کنند.

همچنین فرنگی کاران امید نیز همانند آزادکاران اردوی خود را از روز ۲۸ مهرماه آغاز کرده اند و تمرینات متنوعی را زیر نظر جمشید خیرآبادی سرمربی و اعضای کادر فنی برگزار می کنند.

این مرحله از تمرینات فرنگی‌کاران تا روز ۶ آبان ماه و آزادکاران تا ۹ آبان ماه ادامه خواهد داشت و ملی پوشان پس از استراحتی کوتاه، مرحله آخر اردوی خود را برای حضور در رقابت های جهانی آغاز می کنند.

رقابتهای کشتی زیر ۲۳ سال جهان در ۱۰ وزن در هر رشته برگزار می شود و طبق برنامه رقابتهای کشتی فرنگی روزهای ۲۱ تا ۲۳ آبان و رقابتهای کشتی آزاد روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان ماه در شهر بخارست رومانی برگزار خواهد شد.

