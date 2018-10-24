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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

ورودسامانه بارشی به جواستان/بیشترین بارندگیهادر روز شنبه خواهدبود

ورودسامانه بارشی به جواستان/بیشترین بارندگیهادر روز شنبه خواهدبود

یاسوج- کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سامانه بارشی از فردا وارد جو استان می شود.

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس تحلیلها و بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی جدید در حال نفوذ به جو استان از غرب کشور است.

وی بیان داشت: این سامانه از فردا موجب افزایش ابر و به تدریج از صبح جمعه نیز بارندگی هایی را به دنبال خواهد داشت.

بهره مند تصریح کرد: از  بعدازظهر روز جمعه نیز شاهد افزایش بارندگیها و رعد و برق هستیم و در برخی نقاط نیز بارش ها به شکل تگرگ خواهد بود.

وی افزود: اوج بارش این سامانه در روز شنبه پیش بینی شده است که ممکن است در برخی نقاط همراه با کاهش دید افقی و آبگرفتگی معابر باشد.

کد مطلب 4440561

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