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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۵۲

پوستر نمایش «تروما» رونمایی شد

پوستر نمایش «تروما» رونمایی شد

پوستر نمایش «تروما» به نویسندگی و کارگردانی افسانه ماهیان با طراحی امیر اسمی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «تروما» که اثری اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی افسانه ماهیان است با طراحی امیر اسمی رونمایی شد.

در این نمایش طناز طباطبایی، کاظم سیاحی، شقایق دهقان به ایفای نقش می پردازند.

افسانه ماهیان پیش از این کارگردانی آثاری چون «هم هوایی»، «سه جلسه تراپی»، «از زیرزمین تا پشت بام» و «کوکوی کبوتران حرم» را برعهده داشته است.

از دیگر عوامل می توان به منوچهر شجاع طراح صحنه، لباس و نور، محمدرضا جدیدی آهنگساز و طراح صدا، اوژن سید اشرفی طراح ویدئو، امیرسپهر تقی لو دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، روژان کردنژاد منشی صحنه، مصطفی قاهری عکس و تیزر، سارا حدادی مشاور رسانه ای، روابط عمومی و تبلیغات و youstudio طراحی اقلام تبلیغاتی اشاره کرد.

«تروما» از ۵ آبان ساعت ۱۸:۳۰ در سالن ناظر زاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 4440567
آروین موذن زاده

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