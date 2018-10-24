به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با موضوع تشریح طرح‌های هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده‌رود با بیان اینکه برای مدیریت و برنامه ریزی برای هر کاری نیازمند تسلط لازم بر اجرای آن کار هستیم، اظهار کرد: دو دهه از ایجاد بحران آب در استان اصفهان می گذرد، بحران آب در بسیاری از نقاط جهان نیز مشاهده می شود اما نوع مدیریت ها در هر کشور متفاوت است و در برخی از مناطق الگوهای موفقی را ارائه داده اند.

وی با بیان اینکه گلایه مندی از مسئولان حق مردم است، تصریح کرد: ما مسئولان باید پاسخگو باشیم و همه برنامه های در دستور کار را برای مردم شفاف سازی کنیم، کاری که تاکنون اجرایی نشده و همین امر معضل اصلی حل نشدن بسیاری از بحران ها در اصفهان است.

مردم و مسئولین باید در حوزه اقتصادی استقلال داشته باشند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه ریشه بحران فعلی آب در اصفهان به انباشت مشکلات طی سال های دور بر می گردد، ادامه داد: رفتار مسئولان طی سال های اخیر به گونه ای بوده است که مردم فکر می کنند با تغییر افراد مشکلات حل می شود.

وی ادامه داد: مسئولان بر ناتوانی و نداشته‌های خود نام بحران می‌گذارند این در حالی است که خشک‌سالی بحران نیست چراکه از قبل همه در این خصوص پیش بینی های لازم را انجام داده اند.

شجاعی با تاکید بر اینکه نباید تنها در شرایط بحرانی به فکر برنامه ریزی برای حل مشکلات باشیم، تصریح کرد: مردم و مسئولان باید همیشه در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصادی استقلال داشته باشند تا در صورت ایجاد شرایط فعلی دچار مشکل نشویم.

کوهرنگ یا خلیج فارس فرقی ندارد، باید آب شرب را تامین کرد!

وی اضافه کرد: بعد از برگزاری جلسات و طرح مشکلات نباید آنها را به فراموشی بسپاریم بلکه باید برای رفع آنها برنامه ریزی داشته و پیگیر اجرای آن باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با اشاره به بیکاری کشاورزان و خانواده های آنها در شرق اصفهان تصریح کرد: همدردی با کشاورزان هیچ فایده ای ندارد، ما تنها به بیان درد کشاورزان اکتفا کرده ایم، استانداری اصفهان باید به عنوان پزشک درد مردم شرق را بشناسد و آن را درمان کند.

وی با بیان اینکه استاندار فعلی اصفهان سعی در شناخت درد کشاورزان دارد، گفت: انتقال ‌آب از خلیج فارس از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است، تأمین آب اصفهان به غیر از سد زاینده‌رود از هرجایی ممکن است، حال این منبع می‌تواند تونل کوهرنگ باشد یا خلیج فارس؛ ما ناچار به تأمین آب بیشتر برای اصفهان هستیم.

شجاعی با تاکید بر اینکه همکاری کارشناسان می تواند در احیای دائمی رودخانه زاینده رود تاثیر به سزایی داشته باشد، افزود:‌ کار کارشناسی قابل اجرا است و کسی نمی تواند با آن مخالفت کند.

وی در خصوص طرح بازچرخانی آب ادامه داد: هدف ما حل مشکل آب است، انتقادها را می پذیریم اما باید توجه داشت که صحنه کار اجرایی همواره موافق و مخالفانی دارد.

خاک شدن طرح بازچرخانی آب خاک شدن زندگی کشاورزان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با بیان اینکه حب و بغض‌های سیاسی بر روی طرح بازچرخانی آب سایه انداخته است، اظهار داشت: خاک شدن طرح بازچرخانی آب خاک شدن زندگی کشاورزان را به همراه دارد و اعلام مخالفت با بخش‌های مختلف طرح بازچرخانی بلامانع است اما مخالفت با کلیت این طرح حق مردم را تضییع می کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های حوضه آبریز زاینده‌رود درد کشاورزان استان اصفهان را درمان می کند، تصریح کرد: طرح بازچرخانی زاینده‌رود قابلیت اصلاح و انعطاف دارد اما مخالفت محض با این طرح کافی نیست و حتی ایراداتی که در حوزه های میراث فرهنگی و محیط زیست به این طرح وارد شده نیازمند نقد و ارائه راهکار است.

شجاعی با اشاره به اینکه برای میراث فرهنگی و محیط زیست در اجرای طرح بازچرخانی آب زاینده‌رود باید ضوابطی را در نظر داشت، گفت: باید مردم را با واقعیت ها رو به رو کنیم تا مسیر رشد را احساس کنند و مگر شده است که یک شبه جایی درست شده باشد که ما بخواهیم یک شبه این طرح را اجرا کنیم؟.