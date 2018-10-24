جلال خدامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت پنج مدرسه قرآنی در قم افزود: یک مدرسه قرآنی پسرانه نیز در ناحیه ۲ قم طی سال جدید دایر شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح الگوی تلاوت در مدارس قم، افزود: در این طرح دانش آموزان دوره ابتدایی سوره‌هایی را که برایشان با تلاوت یکی از چهار استاد تراز اول مشخص شده قرائت می‌کنند و علاوه بر آن در جلسات آموزشی قرآن شرکت کرده و در حضور اساتید نیز تلاوت می‌کنند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: مسابقات قرآنی از هفته پایانی آبان‌ماه در مرحله آموزشگاه آغاز می‌شود که تلاش داریم امسال مسابقات را در اسفندماه در مرحله استانی اجرا کنیم تا با فرصت بیشتری برای مسابقات کشوری آماده شویم.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء ۳۰ قرآن کریم افزود: همه نهادهای دولتی و مؤسسات قرآنی کشور در تلاش هستند که برای حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم که در دستورالعمل ارسال شده را اجرا کنند.

محمدی بیان کرد: در مدارس ابتدایی و متوسطه اول جدولی تحت عنوان حفظ سوره‌های جزء ۳۰ آماده شده است که مشخصات دانش آموزان در این جدول ثبت شده و با حفظ هر سوره یک ستاره در کنار نامشان ثبت می‌شود تا فضای رقابتی ایجاد کند.

وی گفت: فایل‌های صوتی و تصویری جزء ۳۰ قرآن کریم در ۲ نوبت ساعت هشت شب و هشت و نیم صبح پخش می‌شود، همچنین این فایل‌ها را به مدارس ارسال کردیم که در مناسبات مختلف بتوانیم میان دانش آموزان پخش کنیم.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: در دوره ابتدایی یک زنگ به حفظ جزء ۳۰ اختصاص داده شده است.

وی اظهار کرد: برای نخستین بار جوایز ارزنده‌ای برای دانش آموزان، فرهنگیان و حافظان و همچنین دست اندرکاران در سطح ملی پیش بینی شده است.

خدامحمدی گفت: ۲۲ هزار دانش آموز و فرهنگی در استان قم حافظ یک جزء تا ۳۰ جزء قرآن کریم هستند و پیش بینی می‌شود که با اجرای این طرح ۲۰ هزار دانش آموز دیگر نیز به حافظان اضافه شود.