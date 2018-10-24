۵ درصد داروهای مصرفی در کشور وارداتی است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از داروی «ام‌اس» به نام «گلاتیر امراستات» که دریکی از کارخانه‌هایی دارویی کشور واقع در استان البرز برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و وارداتی کشور همراهی خوبی با دولت دارند و بعید می‌دانم درزمینهٔ فراهم آوری داروی مایحتاج مردم با مشکل مواجه شویم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر افزایش قیمت داروها آن‌هم به دلیل کمی مواد اولیه مشکل‌ساز شده که باید حل شود.

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس شورای اسلامی افزود: با حل مشکل قیمت دارو اقداماتی انجام خواهد شد تا نیاز بازار باقیمت مناسب مرتفع شود.

هاشمی با اشاره به بازدید امروز از یک گروه تولیدی که درزمینهٔ تولید داروهای هایتک، بیوسلولی و داروهای ضد سرطان گام برداشته است، گفت: باید در حوزه دارو به توسعه پایدار دست‌یابیم و وابستگی به واردات دارو در مواقع بحران را به حداقل برسانیم.

وی بابیان اینکه مقرر است به‌زودی ۱۲ خط تولیدی مربوط به داروهای هایتک با فنّاوری بالا در این شرکت دارویی ایجاد می‌شود، افزود: ۹۵ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخلی است و فقط ۵ درصد داروها را وارد می‌کنیم که این داروها به‌جز ایران به کشورهایی که دارای برند دارویی هستند نیز وارد می‌شوند.

هاشمی بابیان اینکه در حوزه کیفیت و کمیت دارو اقدامات مهمی انجام‌شده است، گفت: خوشبختانه ارتباط خوبی بین تولیدکنندگان، ذینفعان، بخش اجرایی و حکومتی، وزارت بهداشت و مجلس برقرارشده است و در حال حاضر مشکلات جدی و روزمره را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به تعامل خوب میان کمیسیون بهداشت و درمان و فراکسیون غذا و داروی مجلس، گفت: مشکلات پیگیری می‌شود، همه نگرانی ما مربوط به تأمین ارز و واردات مواد اولیه شرکت‌های تولیدی دارو بوده است که با آخرین تصمیم و پیگیری‌های انجام‌شده ۵۰۰ میلیون دلار به این حوزه تزریق می‌شود که با نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.