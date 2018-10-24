به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دیدار با استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت: قانون اساسی و هر آنچه به امور حاکمیتی سوریه مربوط می شود را ملت سوریه بدون دخالت خارجی دربار ه آن تصمیم می گیرند.

وزیر خارجه سوریه در عین حال از حمایت دمشق از تلاش ها برای دست یابی به راهکار سیاسی بحران خبر داد و اعلام کرد: دولت سوریه با خروجی های نشست گفتگوی ملی سوری که در سوچی روسیه در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد برخورد مثبتی داشت.

ولید المعلم گفت: کمیته ویژه تدوین قانون اساسی جدید سوریه با رعایت منشور سازمان ملل و قانون بین المللی و قطعنامه های بین المللی مربوط بر ضرورت پایبندی به حاکمیت سوریه و استقلال و تمامیت ارضی آن باید فعالیت کند.

وزیر خارجه سوریه بیان کرد: ملت سوریه صاحب حق در تعیین سرنوشت کشورش است و از این رو این روند باید از جانب سوریه باشد به ویژه که قانون اساسی و هرآنچه به آن مربوط می شود موضوع حاکمیتی است که ملت سوریه درباره آن بدون دخالت خارجی از طریق آن برخی طرفها و کشورها به دنبال تحمیل اراده خود بر ملت سوریه هستند، تصمیم می گیرند.

وزیر خارجه سوریه در این دیدار تلاش های سیاسی برای حل بحران سوریه، روند سیاسی و کمیته تدوین قانون اساسی را مورد رایزنی قرار داد.

دیمیستورا نیز نتایج دیدارها و رایزنی های خود در زمینه روند سیاسی و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه را شرح داد و گفت: طی سالیانی که سمت نماینده سازمان ملل در امور سوریه را داشته است برای دست یابی به راهکار سیاسی نهایت تلاش خود را انجام داده است.

شایان ذکر است که دی میستورا روز ۱۷ اکتبر اعلام کرده بود که در اواخر نوامبر از سمت خود به عنوان نماینده سازمان ملل در امور سوریه کنار می رود.